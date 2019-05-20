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رئيس الجمهورية تلقى دعوة من العاهل السعودي لحضور القمة الاسلامية في مكة المكرمة

20
MAY
2019
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الرئيس عون  عرض الأوضاع العامة مع الوزيرين السابقين الهاشم وخير الدين والنائب السابق غانم البون والاتحاد السرياني العالمي
 
تلقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لحضور الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الاسلامية التي ستعقد في مكة المكرمة في 31 ايار الجاري والاول من حزيران المقبل " للبحث في اوضاع الامة الاسلامية".
وجاء في رسالة العاهل السعودي الى الرئيس عون: " انني على ثقة تامة بان مشاركة فخامتكم سيكون لها بالغ الاثر في انجاح هذه القمة، وما تسفر عنه من نتائج، متطلعا الى الترحيب بفخامتكم في بلدكم الثاني المملكة العربية السعودية، وداعيا المولى العلي القدير ان تحقق هذه القمة آمال امتنا الاسلامية وشعوبها، وتسهم في رفعتها وعلو شأنها".
وتشاور الرئيس عون في شأن دعوة الملك سلمان مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الذي سيرأس الوفد اللبناني الى القمة في مكة المكرمة.
الوزير السابق جوزف الهاشم
على صعيد آخر، استقبل الرئيس عون الوزير السابق جوزف الهاشم واجرى معه جولة افق تناولت مواضيع سياسية ووطنية. واوضح الهاشم انه قدم لرئيس الجمهورية ورقة حوارية لتحقيق الدولة المدنية انطلاقا من احكام الدستور لاسيما الفقرة "ح" من المقدمة التي تعتبر الغاء الطائفية السياسية هدفا وطنيا اساسيا  يقتضي العمل على تحقيقه وفق خطة مرحلية، والمادة 20 من الدستور (استحداث مجلس الشيوخ ) والمادة 95 من الدستور التي تتحدث عن تشكيل هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية مهمتها درس واقتراح  الطرق الكفيلة بالغاء الطائفية وتقديمها الى مجلسي النواب والوزراء ومتابعة تنفيذ الخطة المرحلية.
الوزير السابق مروان خير الدين
واستقبل الرئيس عون الوزير السابق مروان خير الدين وعرض معه شؤونا اقتصادية ومالية حيث تم التركيز على المداولات الجارية في مشروع موازنة العام 2019 التي اعتبر خير الدين "انها سوف تتضمن اصلاحات بنيوية تضع لبنان على سكة النمو". وقال: "ان الاشاعات التي تستهدف الوضع الاقتصادي في البلاد تصدر عن متضررين من الاصلاح الذي يعتزم رئيس الجمهورية تحقيقه، وجزء من هؤلاء المتضررين ممن استفادوا من الفساد الذي استشرى طوال الاعوام الماضية".
النائب السابق منصور غانم البون
وفي قصر بعبدا،النائب السابق منصور غانم البون الذي بحث مع رئيس الجمهورية في الوضع العام في البلاد، اضافة الى شؤون تتعلق بمنطقة كسروان.
رئيس حزب الاتحاد السرياني العالمي
والتقى الرئيس عون وفدا من حزب الاتحاد السرياني العالمي برئاسة السيد ابراهيم مراد، وبحث معهم شؤونا سياسية ووطنية عامة. وقال  مراد: " نقلنا الى فخامة الرئيس تقديرنا للجهود التي يبذلها ولاسيما الخطوات الاصلاحية التي يعمل على تحقيقها، ووضعنا انفسنا بتصرفه، خصوصا اننا نعتبر ان فخامته اعتمد سياسة وطنية حققت توازنا بين مختلف الاطراف السياسيين في سبيل المحافظة على الاستقرار في البلاد حتى يتمكن لبنان من تجاوز هذه المرحلة الصعبة في ضوء التطورات الاقليمية التي نشهدها يوميا". واضاف : " ان  وقوفنا الى جانب موقع رئاسة الجمهورية هدفه ابقاء هذا الموقع محصنا من قبل جميع اللبنانيين لاسيما مع وجود رئيس مثل العماد عون يمثل شريحة كبرى منهم".
لجنة مهرجانات بيبلوس الدولية
وفي قصر بعبدا، لجنة مهرجانات بيبلوس الدولية ضمت نائب رئيسة اللجنة السيد فيليب ابي عقل والسيدة روز الشويري والدكتورة الهام كلاب، والسيدة سامية صفير، والمحامي رافاييل صفير، والدكتور عادل عقل الذين اطلعوا رئيس الجمهورية على برنامج المهرجانات في جبيل للعام 2019 والذي يتضمن برامج فنية لبنانية وعربية ودولية، تبدأ في 21 تموز المقبل وتنتهي في 24 آب المقبل.
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