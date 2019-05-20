الملحن سمير صفير: تحقق ما تمنيته.. عقبال كل موظف في الدولة أمثال الأسمر

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كتب الملحن سمير صفير عبر حسابه على تويتر: لما كنت احضر حملة ( صوتك ) للتوعية عن استعمال الصوت في الانتخابات النيابية الأخيرة وكانت الحملة برعاية فخامة الرئيس عون وبمشاركت نجوم الفن والرياضة والصحافة وأردت ان أشرك النقابات عبر روؤساها، واتصلت بنقيب العمال بشاره الأسمر وشرحت له عن الحملة وطلبت منه ان يسجل جملة لتوعية المواطنين عن استعمال صوتهم وان لا يبيعوه، فعندما علم بشاره الأسمر بان الحملة برعاية الرئيس عون انقلب فوقاني تحتاني واعتذر بعدم المشاركة، عندها تفاجأت بتصرفه وعلمت بانه رجل عليه علامة استفهام وأنه آخر همه نقابة العمال، كل همه ان يرضي من عينه ومن كان يغطيه ! وتمنيت ان يفصل من عمله، واليوم تحقق ما تمنيته وعقبال كل موظف في الدولة أمثال بشاره الأسمر ان يذهب الى مزبلة التاريخ حتى ولو تقاعس المسؤولين من تطهير الدولة من امثالهم فان العناية الالاهية ستتولى تطهيرهم ! الله_ما_عندو_حجار_يراشق_فيها