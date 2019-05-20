تفادوا المرور بهذه الشوارع في الجميزة لمدة 15 يوماً

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صدر عن المديرية العامة لقـوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

"ستقوم احدى الشركات المتعهدة بأعمال حفر بغية إصلاح بلاط في شارع غورو / منطقة الجمّيزة، من مار نقولا وشارع مار انطونيوس حتى تقاطع أبو الروس الرميل، مفرق مستشفى راهبات الوردية. وذلك اعتباراً من الساعة 7.00 من تاريخ اليوم 20/05/2019 ولمدة 15 يوماً بما فيها أيام الآحاد والعطل.

ستؤدي الأعمال الى قطع السير في الشوارع المذكورة.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وارشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام".