التيار في أوروبا يضع أرقام مسؤوليه في مختلف البلدان بتصرف المحازبين

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يهم التيار الوطني الحر - منطقة أوروبا بإعلامكم بأرقام مسؤولي التيار في مختلف البلدان.

يرجى على المحازبين والمؤيدين التواصل معهم فقط، كونهم مخولين رسمياً بتمثيل الحزب.

اما بالنسبة إلى الطلاب الراغبين ببدء أو إكمال دراستهم في أوروبا فيمكنهم التواصل مع منسق البلد أو مع مسؤولة الشباب.

أخيراً، إلى جميع الراغبين بالانتساب إلى حزب التيار الوطني الحر، الرجاء التواصل مع منسق البلد لديكم أو مع منسق أوروبا لإتمام المعاملات اللازمة.

لمتابعة مستجدات ونشاطات هيئات التيار في أوروبا على صفحات التواصل الإجتماعي

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