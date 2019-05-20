عناوين الصحف ليوم الاثنين 20 أيار 2019

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البناء

واشنطن تعلن عن «ورشة عمل مالية» لفلسطين في البحرين يمكن أن تشهد إعلان صفقة القرن

صاروخ قرب السفارة الأميركية في بغداد... والرياض لقمتين خليجية وعربية

الحكومة تسهر على الموازنة... وتواصل نهاراً... والحريري يأمل الانتهاء هذا الأسبوع

الجمهورية

موازنة »الوجع« أوشكت حكوميا

ترامب يهدد بـ"محو إيران"

يا ليت الحياد يعود يوما

اللواء

«إساءة الأسمر» تتقدّم على الموازنة.. وعين باسيل على رئاسة «الإتحاد العمالي»

الحريري لموازنة إصلاح مالي لخمس سنوات.. وساترفيلد يحمل الأجوبة الإسرائيلية على ترسيم الحدود

الملك سلمان يدعو لقمتين خليجية وعربية في مكة

صاروخ يستهدف محيط سفارة واشنطن ببغداد

البحرين تستضيف أول مؤتمر حول «صفقة القرن»

الديار

بكركي وأكثريّة الأحزاب مع إقالة الأسمر والنائب علامة من كتلة بري يُلمّح الى بقائه

هل جلسة الموازنة الليلة الأخيرة أم أن ورقة باسيل ستؤدّي الى تمديد الجلسات؟!

المتقاعدون العسكريّون سيشلّون البلد والإتحاد العمّالي والنقابات والأساتذة والقضاة سيُضرِبون

الأخبار

قمم سلمان ضد إيران: حصان طروادة في حملة ترامب

طيب تيزيني... رحيل التنويري الشجاع

«هدنة» بلا وقف لإطلاق النار: مهلة جديدة لأنقرة لتنفيذ «سوتشي»

L'Orient-Le Jour

Le gouvernement veut émettre des bons du Trésor à 1 %

The Daily Star

PM optimistic on budget progress this week