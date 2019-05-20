living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الاثنين 20 أيار 2019

20
MAY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

البناء
قالت مصادر عربية معنية بالتطورات في الخليج والسباق بين مساعي التهدئة والخطوات التصعيدية إنّ تعقيداً في مساعي التهدئة أعاد الأجواء إلى الرسائل التي بدأت باستهداف المنشآت النفطية وأعقبها تبادل مواقف ترفض الإنجرار للحرب، لكن إطلاق قذيفة هاون قرب السفارة الأميركية في بغداد يعني أنّ التلويح الإيراني بالإقتراب من استهداف المصالح الأميركية كمرحلة ثانية في التصعيد إنذار واضح للمفاوضين وللأميركيين معاً لعدم الاستخفاف بالتهديدات والمطالب الإيرانية.

الجمهورية
لاحظت أوساط سياسية أن مرجعا بارزاً مستاء جداً إلى درجة الإشمئزاز من قضية حساسة أثيرت أخيراً.
سئل زعيم سياسي عن سبب فتور العلاقة بينه وبين أحد السفراء فقال: بكل صراحة لا أحبه.
تخوفت مصادر سياسية من أن يؤدي التعطيل في إقرار الموازنة سلباً على مصير الحكومة.

اللواء

أحيطت محادثات الديبلوماسي دافيد ساترفيلد السياسية والحساسة في بيروت بتكتم شديد، وتم فقط إظهار الوساطة الأميركية حول الخلافات الحدودية البحرية مع الدولة الصهيونية!

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout