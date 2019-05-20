أسرار الصحف ليوم الاثنين 20 أيار 2019

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البناء

قالت مصادر عربية معنية بالتطورات في الخليج والسباق بين مساعي التهدئة والخطوات التصعيدية إنّ تعقيداً في مساعي التهدئة أعاد الأجواء إلى الرسائل التي بدأت باستهداف المنشآت النفطية وأعقبها تبادل مواقف ترفض الإنجرار للحرب، لكن إطلاق قذيفة هاون قرب السفارة الأميركية في بغداد يعني أنّ التلويح الإيراني بالإقتراب من استهداف المصالح الأميركية كمرحلة ثانية في التصعيد إنذار واضح للمفاوضين وللأميركيين معاً لعدم الاستخفاف بالتهديدات والمطالب الإيرانية.

الجمهورية

لاحظت أوساط سياسية أن مرجعا بارزاً مستاء جداً إلى درجة الإشمئزاز من قضية حساسة أثيرت أخيراً.

سئل زعيم سياسي عن سبب فتور العلاقة بينه وبين أحد السفراء فقال: بكل صراحة لا أحبه.

تخوفت مصادر سياسية من أن يؤدي التعطيل في إقرار الموازنة سلباً على مصير الحكومة.

اللواء



أحيطت محادثات الديبلوماسي دافيد ساترفيلد السياسية والحساسة في بيروت بتكتم شديد، وتم فقط إظهار الوساطة الأميركية حول الخلافات الحدودية البحرية مع الدولة الصهيونية!