التيار الوطني الحر في مونتريال يشارك في قداس و جناز البطريرك صفير

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أقامت أبرشية مار مارون - كندا ذبيحة إلهية لراحة نفس الراحل المثلث الرحمة البطريرك الكردينال مار نصرالله بطرس صفير. ترأس القداس صاحب السيادة المطران بول-مروان تابت في كاتدرائية مار مارون - مونتريال يوم السبت ١٨ أيار ٢٠١٩.

بجوّ من الحزن والخشوع، اجتمع لبنانيّو مونتريال لوداع البطريرك الماروني الأخير وكان للتيار الوطني الحر مشاركة واسعة، فبرحيله يفتقد لبنان رجلاً عقلانياً وصلباً في مواقفه الوطنية وفي دفاعه عن لبنان واستقلاله وكرامة شعبه، وفي أعتى المراحل والظروف حسب ما أكده الرئيس العماد ميشال عون في بيانه الرسمي.