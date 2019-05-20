وزير المال بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء: وصلنا الى نتيجة مشجعة ومهمة ترضي الرأي العام

A + A -

أشار وزير المال علي حسن خليل في تغريدة على حسابه عبر "تويتر" بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء الثانية والنصف فجراً الى أننا "ناقشنا آخر ما يمكن بالمواد والأرقام ووصلنا الى نتيجة مشجعة ومهمة ترضي الرأي العام وتريح البلد وغداً مراجعة نهائية".

ولفت الى أن "لم تحصل إضافات كبيرة على المواد القانونية وهناك مادة وحيدة إضافية والباقي يحتاج الى بحث داخل مجلس الوزراء والمشروع الذي قدمناه مدروس والتخفيضات حصلت في بنود محددة وعرضت التعديلات المحدودة التي برأيي لم تكن تحتاج الى كل هذا الوقت".

وأضاف:"كنّا نتحدث عن تخفيض بنسبة ٨.٧٪ ونتيجة القرارات الإضافية التي رفعت الواردات، وصلنا الى تخفيض اكبر وصل الى ٨.٣٪".