النائب عطالله يرد على القوات : "ذبحتم الجيش وصفيتموه "

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غرد عضو "تكتل الجمهورية القوية" النائب فادي سعد على تويتر رداً على كلام الوزير باسيل : "عن أي جيش يتكلمون؟ الأول أتى من منزله الوالدي ووضع نصب عينيه هدفا واحدا وهو أن يكون صهرا لمن يؤمن له موقعا، والآخر نسي أنه أتى بالصدفة والحظ وبألفي صوت. يبدو أن علينا أن نذكرهما دائما من أين وكيف وصلا"."

فرد النائب جورج عطالله : أوتسأل عن أي جيش نتكلم: هو الجيش الذي ذبحتموه وصفّيتموه وأغتلتم قياداته، هذا هو تاريخكم الذي يعرفة اللبنانيون جيدا... أما بخصوص المدارس فلا بد منها لتعلّمكم التربية والاخلاق والوطنية #الله_يغفرلكن