آخر تطور في التحقيقات مع بشارة الأسمر!

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أنهى النائب العام التمييزي بالإنابة القاضي عماد قبلان تحقيقاته الأولية التي أجراها مع رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر وخمسة من أعضاء الاتحاد، على خلفية تفوّه الأسمر بعبارات وألفاظ نابية ومسيئة للبطريرك الراحل مار نصرالله بطرس صفير، قبيل مؤتمر صحافي عقده في مقر الإتحاد العمالي يوم الجمعة الفائت.

وقرّر القاضي قبلان إبقاء الأسمر محتجزاً على ذمة التحقيق وترك الخمسة الآخرين بسندات إقامة، على أن يحيل الأسمر مع الملف غداً الإثنين على النيابة العامة الإستئنافية، للإدعاء عليه وعلى كل من يظهره التحقيق بالمشاركة والتدخل في الأفعال المذكورة، وإحالتهم على قاضي التحقيق لاستجوابهم وإصدار المذكرات القضائية اللازمة.