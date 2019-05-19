living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالفيديو: ماذا يقول المحامي انطوان اقليموس عن قانونية توقيف بشارة الاسمر؟

19
MAY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اما الاقالة أو الاستقالة، لا خيار ثالث امام رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر في المرحلة المطلبية الاصعب التي تمر بها البلاد. هذا ما اكده عضو هيئة مكتب المجلس التنفيذي جورج العلم في اتصال مع الotv، وهو كان ترأس الوفد الذي شارك في الصلاة لراحة نفس البطريرك صفير في بكركي صباح الاحد، مؤكدا مضي اتحاده والعشرة الاخرين بتعليق عضويتهم إلى حين تصويب الامور.


لكن توقيف الاسمر لا يعني توقف الحركة النقابية، فالعلم، واذ اعتبر ان موقف الوزير جبران باسيل من بكركي هو عين الصواب، طلب من القوى النقابية متابعة عملها. اما من الناحية القانونية فيشرح نقيب المحامين السابق انطوان اقليموس ان مجلس الوزراء ليس الجهة الصالحة لاقالة الاسمر وبمعزل عن وكالته عن ثلاث جهات مارونية للادعاء على الاسمر يشرح الخلفية القانونية لتوقيفه معتبرا ان الحديث عن اذى غير متعمد هي حجة واهية
من جهته اكد نائب رئيس الاتحاد حسن فقيه لل otv على ضرورة فصل التصرف الفردي المسيء عن حركة الاتحاد للحفاظ على استمرارية مؤسسة وطنية تعنى بمصالح الناس، وعليه ستجتمع هيئة مكتب المجلس يوم الاثنين لممارسة صلاحياتها واعادة برمجة الخطوات المطلبية. اما بالنسبة لوضعية الاسمر فيؤكد الفقيه ان الهيئة ستؤمن المخرج القانوني الاسلم خلال اجتماعها يوم الاثنين وسترفع توصياتها الى المجلس التنفيذي الذي يجتمع الأربعاء والذي يعود له وحده اتخاذ القرار النهائي الذي يتناسب ومصلحة الاتحاد، كما ان الهيئة ستزور بكركي قريبا وفقا للفقيه. اما بالنسبة الى من سيتولى رئاسة الاتحاد فيقول امين عام الاتحاد سعد الله صقر لل otv أن النظام الداخلي ينص على ان في حال شغور الموقع فان نائب الرئيس يقوم مقام الرئيس. وفي ظل السناريوهات المطروحة و من بينها انتخاب رئيس من بين اعضاء هيئة المكتب الـ 11، يميل امين السر الى الالتزام بالنص طالما أن الاتحاد هو في الاساس على ابواب انتخابات لتغيير ستة من اعضاء الهيئة تجرى كل سنتين.


وفيما التوجه الى اقالة الاسمر من منصبه العمالي بات واضحاً، على الصعيد الوظيفي قرر وزير الاقتصاد منصور بطيش فسخ عقد عمل الأخير في الاهراءات بعد سقطته الاخلاقية المستهجنة وتوقيف القضاء له كما اكد لل otv. علما أن الاخير يعمل بموجب عقد يجدّد سنويا، كطبيب اسنان يدقق في قانونية الأوراق المقدمة من قبل موظفي الاهراءات، مقابل مليون وتسعمئة الف ليرة لبنانية شهريا تقريبا.

OTV News - Video Inside
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout