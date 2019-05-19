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استراح الشرق الاوسط ولو مؤقتا من التصعيد المفتعل والتوتر المصطنع بين واشنطن وطهران . لعبة عض الاصابع واختبار الصوت العالي واستعراض القوة ونفخ العضلات ما لبثت ان نفست .



كما حصل مع كوريا الشمالية وكما يحصل مع فنزويلا وكما يجري بين الحكومة الافغانية التي تسيطر عليها واشنطن وبين طالبان , يسري اليوم على ايران . همروجة السيف والترس تكاد تنتهي بلا غالب ولا مغلوب على الطريقة اللبنانية . الفيلم الذي اعد على عجل لم يحقق الاقبال المنشود . تكرار في المشاهد واستعادة لسيناريو غير مقنع واستعانة بممثلين لا مهابين ولا موهوبين .



انتهت المسرحية , واسدلت الستارة الى حين . وعلى الرغم من ان الجميع وصل الى حافة الهاوية الا ان ترامب لا يريد الحرب وايران التي لم تردها يوما ترد التحية بالمثل : لن نكون البادئين بها . اما البارز فهو الدعوة لقمتين طارئتين في مكة المكرمة وجهها الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز في 30 ايار الجاري لبحث تطورات الوضع في الخليج ما يوحي بان الرياض تريد استعادة المبادرة والامساك بزمام ازمة طرفاها وبطلاها ايران واميركا .



وفي الداخل فتح الاسبوع على رحيل وغياب الكاردينال الكبير ووداعه في استفتاء وطني جامع كانت بكركي قبلته والبوصلة من لبنان الى انطاكيا الى سائر المشرق .



اللبنانيون الذين اجتمعوا في وداع البطريرك صفير لم يجمعوا بعد - او بالاحرى حكومتهم - على موازنة ترمي لهم طوق نجاة من الطوفان المزعوم او تدلهم على مخرج طوارىء من الحريق المفتعل او تبقيهم في بيوتهم امنين لا على الطرقات غاضبين بسبب المس بقوتهم وجنى العمر وتعب السنين .



جلسة خامسة عشر الليلة لاستكمال البحث في الموازنة من دون اغفال ان للبحث تتمة مطلع الاسبوع المقبل مع اخراج ملف الاسلاك العسكرية والامنية من يد السياسة ووضعه في عهدة المجلس الاعلى للدفاع برئاسة رئيس البلاد العماد ميشال عون المؤتمن الاول على العهود والوعود والامانات والتضحيات وفي طليعتها تضحيات المؤسسة العسكرية والاجهزة الامنية . وفي هذا السياق تؤكد مصادر للotv ان التيار الوطني الحر لن يكون يوما في وجه الجيش كما يسوق بعض الاقلام الصفراء والنيات السوداء بل خط الدفاع الاول عنه مع التزامه قول الحقيقة كاملة كما هي وهو آل على نفسه العمل لاعادة اطلاق عجلة الاقتصاد باتجاه الانتاج واتخاذ الاجراءات الانقاذية لتلافي حصول اي انهيار ومواجهة الواقع بجرأة وصدق وعلم ورؤية متخطيا مزايدات وحلول آنية مجتزاة قاصرة عن بلوغ الغايات الامنة المستقبلية تارة باعتبارها موجعة وطورا بتصويرها في غير اوانها ومكانها وحينا بتحريض فئات وجهات معينة ضدها .



وتشدد المصادر على ان استعادة الثقة بين الدولة والمواطن هي حجر الزاوية في مسيرة الانقاذ وهو ما شدد عليه الرئيس عون في افطار بعبدا الرمضاني وما يطرحه ويناقشه التيار الوطني الحر عبر رئيسه الوزير باسيل في جلسات الموازنة انما يندرج في هذا السياق وما يقدمه من مخارج ومقترحات ومعالجات يطال اكثر من باب وعنوان وقطاع ولا يقتصر على مجال واحد كما يصر البعض على الترويج والتحوير والتحريف ومن بينهم - للاسف - وزراء يقولون في داخل الجلسات ما يقوله الوزير باسيل وحبة مسك ويزايدون لكنهم خارج الجلسات عكس ذلك يسربون.



اما في موضوع السقطة الاخلاقية والاساءة المهينة بحق الكاردينال صفير فتؤكد مصادر التيار ان القضية ليست مرتبطة ببشارة الاسمر كفرد وليست المسألة شخصية معه او مع غيره , بل ان ما حصل يطرح اشكالية الموقع والدور الذي يشغله الاسمر وما يمثل وما يؤثر , وهو ما شدد عليه وفد التيار الوطني الحر الى بكركي بأنها والكنيسة والبطاركة والكاردينال الراحل هم فوق سقف الاذى والتعرض لقامتهم ومكانتهم .