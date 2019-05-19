لماذا لم يحضر "حزب الله" مأتم البطريرك صفير؟

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أكدت أوساط مقرَّبة من حزب الله أن الحزب لم يقاطع مراسم "مأتم" البطريرك الماروني الراحل مار نصرالله بطرس صفير، لأنه لم يكن مقررًا أصلا حضور المراسم الدينية في بكركي التي تبلّغت الأمر مسبقًا من خلال وفد قيادة حزب الله برئاسة رئيس المكتب السياسي السيد إبراهيم أمين السيد الذي قدم واجب العزاء للبطريرك بشارة الراعي.

ولفتت تلك الأوساط إلى أن محاولة البعض الإضاءة على هذا الأمر، بقصد الإساءة، لن يقدم أو يؤخر شيئًا في ظل إتمام الحزب لواجباته الاخلاقية والدينية بعد القيام بواجب التعزية بالبطريرك الراحل، وبوفد رفيع المستوى ضمّ وزراء وقيادات حزبية.

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