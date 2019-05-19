جبق: الحكومة اللبنانية لن توافق على أي مراقبة دولية لكيفية صرف أموال وزارة الصحة

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أكد وزير الصحة العامة جميل جبق أنه تمكن من خلال حيازته على ثقة اللبنانيين والتزام الشفافية في عمل وزارة الصحة، من تجاوز الهواجس الدولية والأميركية التي تحدثت لدى تسلمه منصبه عن إمكان تحويل أموال وزارة الصحة اللبنانية لصالح حزب الله، مشيرا، في حديث لوكالة "أسوشييتد برس"، الى أن حزب الله عمد بدوره إلى ضمان عدم تأثير العقوبات المفروضة عليه، على وزارة الصحة، من خلال الاتفاق مع رئيس الجمهورية على اختيار شخص حائز على ثقة الحزب إنما غير حزبي، ليتولى مهام الوزارة. وجزم جبق أن الحكومة اللبنانية لن توافق على أي مراقبة دولية لكيفية صرف أموال وزارة الصحة، مؤكدًا أن هذا الأمر يتم بتدقيق محلي ورقابة داخلية مطلقة الشفافية.