مؤتمر صحفي للمطران بولس مطر للإعلان عن يوبيل ١٢٥ سنة لكاتدرائيّة مار جاورجيوس

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صدر عن أمانة سرّ مطرانيّة بيروت المارونيّة البيان التالي:

يعقد رئيس أساقفة بيروت المطران بولس مطر ، مؤتمرًا صحافيًا عند الساعة الثانيّة عشرة ظهر الأربعاء 22 أيار الجاري في دار المطرانيّة، للإعلان عن الإحتفال الذي سيقام في مناسبة اليوبيل الخامس والعشرين بعد المئة لتشييد كنيسة مار جاورجيوس الكاتدرائيّة في قلب بيروت وعن القدّاس الذي سيحتفل به على مذبحها المقدّس غبطة أبينا الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بطريرك أنطاكيه وسائر المشرق الكلي الطوبى، بمشاركة فخامة رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون ودولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه برّي ودولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ سعد الحريري، الساعة السادسة من مساء السبت 25 أيار الجاري.