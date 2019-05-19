لبنان على موعد مع طقس لاهب: الحرارة ستصل إلى 37 درجة.. والكتل الحارة تتقدم!

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أفاد الأب إيلي خنيصر المتخصص بأحوال الطقس على حسابه على "فيسبوك" أن لبنان على موعد مع كتل حارة, وقال "ما زالت الكتل الهوائية الباردة تغطي تركيا واليونان، وبفعل الرياح الشمالية الغربية تتحوّل الأجواء فوق الحوض الشرقي للبحر المتوسط الى معتدلة ومنعشة حتى صباح يوم الإثنين بحيث سترتفع درجات الحرارة بشكل تدريجي.

في التفاصيل: تنشط المناطق المدارية الواقعة بين مصر وليبيا، مطلع الأسبوع المقبل وتتمدد الكتل اللاهبة نحو جنوب شرق اوروبا والشرق الأوسط فتتحوّل اجواء الطقس في كل المنطقة الى حارة، لكنّ اعتباراً من يوم الأربعاء تصل الموجة الأكثر حرّا الى لبنان وفلسطين وسيناء وسوريا والأردن ما يؤدي الى اجواء لاهبة بخاصة في الداخل حيث يُنتظر ان تلامس الحرارة لأول مرة خلال هذا الموسم 37 درجة.

طقس يوم الأحد، مشمس ومعتدل تستقر الحرارة على الساحل بين 24 و 25 درجة وفي الداخل بين 26 و 27 درجة، امّا يوم الإثنين تبدأ الكتل الحارة بالتقدم من المنطقة فترتفع الحرارة لتسجل على الساحل: 27 نهاراً وفي طرابلس 29 درجة. تنخفض ليلاً الى 20 درجة

على الجبال 1200 متر: 23 درجة تنخفض ليلاً الى 14 درجة

في البقاع: 28 درجة نهاراً تنخفض ليلاً الى 17 درجة.

الرطوبة بين 60 و 75%

الرياح: غربية سرعتها 15 كلم في الساعة، تنشط في البقاع بعد الظهر لتصل الى 35 كلم في الساعة

الضغط الجوي ( منخفِض) 1012hpa".