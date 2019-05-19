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تركيا تنقل قوات خاصة إلى حدود سوريا

19
MAY
2019
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أرسل الجيش التركي، تعزيزات عسكرية جديدة إلى قواته المنتشرة على الحدود مع سوريا.

وأوضحت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية أن التعزيزات العسكرية تتضمن وحدات من القوات الخاصة، انطلقت من عدد من الثكنات العسكرية في عموم تركيا.

وأشارت الوكالة إلى أن الوحدات وصلت إلى قضاء قيريق خان بولاية هطاي جنوبي البلاد، ونقلت عن مصادر عسكرية أن التعزيزات ستنتقل إلى وحدات الجيش التركي المنتشرة على الحدود مع سوريا.

 

وتعزز تركيا بصورة دائمة مواقعها العسكرية على الحدود مع سوريا، حيث تسيطر في شمالها على مناطق واسعة بمحافظة حلب مع العناصر المسلحة لها من جماعة "الجيش السوري الحر"، نتيجة عمليتي "درع الفرات"، التي نفذت في 24 أغسطس 2016 ضد "داعش"، و"غصن الزيتون" الجارية منذ 20 يناير من العام 2018 ضد ما تسمى "وحدات حماية الشعب" الكردية التي تعتبرها أنقرة إرهابية.

 

ويأتي إرسال هذه التعزيزات تزامنا مع التصعيد مع "وحدات حماية الشعب" في منطقة تل رفعت.، وسبق أن أكدت استعدادها لشن عملية واسعة ثالثة داخل أراضي البلاد.

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