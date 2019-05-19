عناوين الصحف ليوم الأحد 19 أيار 2019

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النهار: الأسمر يلقى عقابه الموازنة تتأرجح بين خليل وباسيل

الديار: أزمة الموازنة مستمرة والحريري يؤكد ان المزايدات تعطل إقرارها

الجلسة الأخيرة كانت بين ورقة باسيل والموازنة التي قدمها وزير المالية

صندوق النقد الدولي: تخفيض عجز الكهرباء ــ 5 الاف ليرة على البنزين ــ الضريبة المضافة الى 15 بالمئة

الحياة: رئيس "العمالي العام" موقوفا... والراعي أعلن أن أبواب بكركي ستبقى مقفلة امامه الى حين تكفيره وتعويضه عن خطيئته

لبنان: كلام الأسمر بحق صفير يثير موجة غضب عارمة دعوات لاقالته ومحاكمته واتحادات تعلّق عضويتها حتى اسـتقالته

الشرق الأوسط: السعودية تدعو لقمتين خليجية وعربية لبحث اعتداءات إيران



الأنباء: توقيف رئيس اتحاد العمالي العام لإساءته إلى البطريرك صفير

صخب حول الموازنة .. والحريري يحذّر من تحول الحكومة إلى «متاريس سياسية»

الوطن السورية: مصدر ميداني: ملتزمون بقرار قيادتنا وجاهزون للرد على أي خرق.. ومضاداتنا الأرضية تتعامل مع أجسام غريبة جنوباً … النظام التركي يستجدي هدنة 72 ساعة في الشمال لسحب نقاط المراقبة