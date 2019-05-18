بالصور - اللجنة المركزية للقضايا الإنسانية والاجتماعية في التيار أقامت حملة توزيع مساعدات في زحلة

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في نشاط هو الثاني من نوعه، اقامت اللجنة المركزية للقضايا الإنسانية والاجتماعية في التيار الوطني الحر بالتنسيق مع هيئة قضاء زحلة حملة توزيع مساعدات من البسة ومواد غذائية ومأكولات ومواد تنظيف في زحلة، شملت مناطق حوش الامراء، وسيدة النجاة، وحوش الزراعنة ورعيت.

المساعدات طالت 61 عائلة اي ما يعادل حوالى 200 شخص، وتم تبادل مع الاهالي في مشاكلهم، وفي كيفية متابعتهم.

وكان لقاء مع راعي ابرشية زحلة والفرزل والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش في دار المطرانية حيث اثنى على المبادرة الإنسانية التي قامت بها اللجنة. اشارة الى ان هذا النشاط لن يكون الاخير للجنة المركزية للقضايا الإنسانية والاجتماعية في التيار الوطني الحر التي لن تتوانى عن تلبية اي حاجة انسانية في اي منطقة او قضاء في لبنان.