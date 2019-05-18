ديما جمالي تتقدم بدعوى ضد كل من أساء الى شخصها

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صدر عن المكتب الإعلامي للنائب الدكتورة ديما جمالي:

"توضيحا وتصويبا لما يتم يتداوله في وسائل التواصل الاجتماعي وعلى بعض المواقع الالكترونية يهمنا ان نوضح ما يلي:

إننا نستغرب الحملة المبرمجة والممنهجة التي تقوم بها بعض الصفحات الصفراء والأقلام المأجورة لضرب صورة ومكانة النائب جمالي، وخصوصا في طرابلس الحبيبة.

وعلى الرغم من أننا نربأ بأنفسنا الرد على صغائر النفوس إلاّ أننا نعتبر التطاول على الكرامات الشخصية ونسب الكلام المسيء والمعيب أمر لا يمكن السكوت عليه.

وبناء على ما تقدم، تؤكد النائب جمالي على ايمانها بحرية التعبير والرأي وتقبلها للرأي الاخر، لكنها منعا للتمادي بهذه الحملات فانها ستتقدم عبر وكيلها القانوني بالادعاء على كل من تطاول على شخصها وتدخل بذلك وكل من نسب أفعال إليها لا تمت الى الحقيقة بصلة".