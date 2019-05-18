الوزير باسيل: نحن في معركة سياسية لإطلاق الإصلاح عبر الموازنة!

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في إطار جولة وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في قضاء الكورة، قال من بلدة بطرام: "للكورة موقعها السياسي المهم وهي نقطة وصل اساسية وهذه البلدة خرج منها وزيرا خارجية هما الدكتور شارل مالك والدكتور ايلي سالم واليوم هناك ابنها وزير العدل البرت سرحان"، مضيفاً: "يصورون وكأن التيار الوطني الحر شريك في شركات الترابة بينما الجميع يعرف من هو الشريك وهذه مشكلتنا في البلد ان الجميع يعرف من هم المرتكبون لكن ببعض الحملات الاعلامية يحاولون تصوير الامور على عكس ما هي عليه".

وأضاف "كلما حاولنا اصلاح الوضع يقولون انهم ليسوا جاهزين ويؤجلون وفي كل مرة المنطق نفسه من الفكر نفسه الذي يريد ابقاءنا في الوضع الذي نحن فيه"

وتابع: "يتهموننا بتأخير الموازنة لأنهم يريدون موازنة عادية وهم يوافقون على كثير مما نقول لكن يطلبون التأجيل وليس مقبولاً العمل لمعالجة العجز في مقابل رفض تغيير الارقام والسياسة الاقتصادية".

وأكد باسيل: "نحن نعمل لإطلاق الاصلاح عبر الموازنة ونطرح معالجات ليس فقط بالكلام ونحن مصرون حتى لو تطلب الأمر وقتا ان نخرج بموازنة افضل".

وختم باسيل قائلاً: "يصورون الطرح الاصلاحي وكأنه ضد الناس، كالعسكر والاساتذة، لكننا جميعا في معركة سياسية هدفها تحسين وضعنا الاقتصادي لأن الحالة ستصبح اسوأ اذا لم نقم بما يلزم. هناك وزراء يؤيدون ما نقول في مجلس الوزراء ثم يخرجون ويتصلون للتحريض على تحركات وهكذا يواجهون محاولات الاصلاح بالكذب والتحريض وجعل الشك يتسرب الى الناس".