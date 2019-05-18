living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الوزير باسيل: نحن في معركة سياسية لإطلاق الإصلاح عبر الموازنة!

18
MAY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

في إطار جولة وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في قضاء الكورة، قال من بلدة بطرام: "للكورة موقعها السياسي المهم وهي نقطة وصل اساسية وهذه البلدة خرج منها وزيرا خارجية هما الدكتور شارل مالك والدكتور ايلي سالم واليوم هناك ابنها وزير العدل البرت سرحان"، مضيفاً: "يصورون وكأن التيار الوطني الحر شريك في شركات الترابة بينما الجميع يعرف من هو الشريك وهذه مشكلتنا في البلد ان الجميع يعرف من هم المرتكبون لكن ببعض الحملات الاعلامية يحاولون تصوير الامور على عكس ما هي عليه".

وأضاف "كلما حاولنا اصلاح الوضع يقولون انهم ليسوا جاهزين ويؤجلون وفي كل مرة المنطق نفسه من الفكر نفسه الذي يريد ابقاءنا في الوضع الذي نحن فيه"

وتابع: "يتهموننا بتأخير الموازنة لأنهم يريدون موازنة عادية وهم يوافقون على كثير مما نقول لكن يطلبون التأجيل وليس مقبولاً العمل لمعالجة العجز في مقابل رفض تغيير الارقام والسياسة الاقتصادية".

وأكد باسيل: "نحن نعمل لإطلاق الاصلاح عبر الموازنة ونطرح معالجات ليس فقط بالكلام ونحن مصرون حتى لو تطلب الأمر وقتا ان نخرج بموازنة افضل".

وختم باسيل قائلاً: "يصورون الطرح الاصلاحي وكأنه ضد الناس، كالعسكر والاساتذة، لكننا جميعا في معركة سياسية هدفها تحسين وضعنا الاقتصادي لأن الحالة ستصبح اسوأ اذا لم نقم بما يلزم. هناك وزراء يؤيدون ما نقول في مجلس الوزراء ثم يخرجون ويتصلون للتحريض على تحركات وهكذا يواجهون محاولات الاصلاح بالكذب والتحريض وجعل الشك يتسرب الى الناس".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout