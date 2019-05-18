لبنان: 60 شخصا من 16 جنسية يمشون على الحبل في وادي قنوبين

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نظمت جمعية Lebanon highline festival للسنة الثانية على التوالي، بالتعاون مع مجموعة "حدشيت اكتيفيتيز" والرياضيين برادلي دولينغ وصونيا ايفرسون من الجنسية الاميركية، نشاطا رياضيا جديدا، وهو رياضة المشي على الحبل، حيث يمشي هواتها معلقين بين الأرض والسماء على حبال نصبت من جهة حدشيت والمقلب الآخر المقابل فوق وادي قنوبين على مسافات تتراوح بين 25 مترا طولا و245 مترا حسب الفئات العمرية.

ويستمر هذا النشاط حتى الأحد، ويشارك فيه حوالى 60 شخصا من 16 جنسية حول العالم، ويهدف المنظمون من خلاله إلى إدخال رياضة جديدة إلى أنواع الرياضة التي تمارس في الوادي المذكور.