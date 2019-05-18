باسيل للجمهورية: الكل يتلقّف الافكار المطروحة بإيجابية وأنا لا أدّعي البطولة

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نقلت صحيفة "الجمهورية" عن وزير الخارجية والمغتربين المهندس جبران باسيل قوله: "هي المرة الاولى التي يحصل فيها مثل هذا النقاش في الموازنة والاقتصاد والإصلاح، ويظهر معنا كم هو عمق المشكلة في البلاد. هناك أمور أنا لا أدّعي البطولة فيها، ولكن يجب ان تؤخَذ بعين الاعتبار. أقول بكل موضوعية انّ النقاش إيجابي، والكل يتلقّف الافكار المطروحة بإيجابية".

وأضاف باسيل: "لا أحد في مجلس الوزراء يتعاطى مع الأمور وكأّن ما كتب قد كتب. هناك قرارات كبيرة تأخذها الحكومة. وزير المال أتى اليوم بموازنة جديدة نتيجة النقاش، وهذا برهان على انّ ذلك حصل نتيجة النقاشات".