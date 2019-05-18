أسرار الصحف اللبناية ليوم السبت 18 أيار 2019

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البناء

توقعت مصادر اقتصادية ظهور تفاهمات نفطية توافقية قبل نهاية مهلة الستين يوماً التي حدّدتها إيران تضمن بموجبها الصين شراء مليون برميل من النفط الإيراني يومياً وشراء روسيا بواسطة شركات إعادة بيع للسوق الأوروبية نصف مليون برميل يومياً، ما يضمن لإيران الحدّ الأدنى الذي يبقيها تحت مظلة التفاهم النووي وينهي التوتر في الخليج، وقالت المصادر إنه بالتوازي مع هذه التوقعات ستنشئ موسكو وبكين منصة تفاوض غير مباشرة بين طهران وواشنطن وأوروبا بصيغة مستوحاة من صيغة الخمسة زائد واحد لبحث المشاكل بين أطراف التفاهم بما في ذلك الإنسحاب الأميركي منه…

الجمهورية

يُردد مرجع بارز في مجالسه الخاصة أنه ليس مع تخفيض الرواتب إنما آخر الدواء هو الكيّ وذلك لعدم الإنهيار الكامل.

لاحظت أوساط سياسية أن نائبة تقوم بنشاطات إضافية رداً على ما أشيع عن عدم كفايتها وما يُحضّر لها مُجدداً للطعن بها.

اللواء

غمز

يلاحظ انضباط نيابي ووزاري من قبل الاعضاء المنضوين في الكتل الحاكمة، منعاً لتشويش او الخطأ..

همس

نصحت دولة كبرى نظيرتها الكبرى، أن حرباً إقليمياً أيّاً كانت حدودها من شأنها أن تطيح بفرصة الولاية الثانية لسيد البيت الأبيض.

لغز

تخوف جهات معنية من احداث توترات طائفية، اذا ما تفاقم الوضع الاقتصادي الاجتماعي في البلاد.