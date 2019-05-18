عناوين الصحف اللبناية ليوم السبت 18 أيار 2019

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الأخبار

محور المقاومة: مناورات لحرب في عدة ساحات

موازنة: "سنيورية" بامتياز

مشروع منقّح يدرسه مجلس الوزراء... بلا رؤية اقتصادية

البناء

الحكومة تلملم أجزاء الموازنة المتفرقة إلى الأحد وتناقش ورقة باسيل

الجمهورية

الموازنة تتقدم خطوة ... وتتراجع خطوة

تفاؤل بحري يسبق عودة ساترفيلد .. والموازنة أسيرة طروحات جديدة

اللواء

ولادة الموازنة متعسرة بين متاريس الحكومة ومتاريس النفايات!

تحذير قوي للحريري من ضياع «سيدر».. و«زلة لسان» الأسمر تحرّك القضاء

الديار

جلسة حوار «الطرشان» والمتاريس والمزايدات السياسية والأوراق مما أدى إلى تعطيل الجلسة