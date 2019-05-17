الرابطة المارونية: " عذر اقبح من ذنب"

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صدر عن الرابطة المارونية البيان الاتي:

تستنكر الرابطة بشدة، وتدين باقسى العبارات ما تفوه به رئيس الاتحاد العمالي العام بشاره الاسمر في حق الكاردينال البطريرك مار نصرالله بطرس صفير، وتعتبر ان كلامه خال من التهذيب، ويضرب حرمة الميت، ويسيء الى اللبنانيين جميعا من خلال التطاول على رمز وطني وروحي، اجمعوا على احترامه ومحبته.

ان محامي الرابطة يتدارسون موضوع مقاضاة الاسمر امام المراجع المختصة، كون الرابطة المارونية هي المرجع ذا الصفة بملاحقة القضايا العائدة الى الطائفة ، خصوصا في كل ما يتعلق بمصالحها العليا، وكرامتها.

ان رليس الاتحاد العمالي العام، ارتكب حماقة ترقى الى درجة الخطيئة التي لا تغتفر. وان بيان الاعتذار الذي اصدره ينطبق عليه المثل السائر " عذر اقبح من ذنب"