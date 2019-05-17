المركز الكاثوليكي للاعلام رداً على الكلام المنحط لبشارة الاسمر: عندما يتكلم أحدهم بصِغر عن رجالات كبار لا يستحق البقاء في موقع المسؤولية

A + A -

ردّ مدير المركز الكاثوليكي للاعلام الاب عبدو ابو كسم على الكلام الذي صدر عن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر فقال " فوجئنا بالكلام المنحط بحق غبطة أبينا المثلث الرحمة البطريرك الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير ، ولم نكن ننتظر من رئيس الاتحاد أن يصل بمستوى كلامه المتدني الى هذه الدرجة، وعندما يتكلم أحد بصِغر عن رجالات كبار أمثال غبطة البطريرك صفير فهو لا يستحق البقاء في موقع المسؤولية، ولا ينفع بعد إطلاق الاهانات وكلام السوء التلطي وراء إعتذار وأعذار كمثل المزاح وزلّة اللسان ".وختم أبو كسم قائلاً " بئس هذا الزمن ".