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ما صحة كلام الاسمر عن البطريرك صفير؟

17
MAY
2019
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 اعلن رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر في بيان، ان "بعض وسائل التواصل الاجتماعي تتداول كلاما منسوبا الي حول البطريرك الراحل مار نصرالله بطرس صفير، انني انفي هذا الكلام جملة وتفصيلا، وهو لا يمت الى الحقيقة بصلة، علما اننا نكن للبطريرك الراحل كل التقدير والمحبة لدوره الوطني والروحي". 

وكان قد انتشر خبر انه "قبيل بدء مؤتمر صحفي لرئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، أقدم هذا الأخير في حوار مع من كانوا حوله على إهانة البطريرك الراحل مار نصرالله بطرس صفير. وقال الأسمر حسب الخبر المنشور: “بعدين هلق البطرك ما عش الو دور… هيدا صار قديس! الليلة كل الليل انا صلي بركي بيطلعلي شعر (مشيرا نحو رأسه) وبيصير يقوم معي مظبوط (مشيرا إلى عضوه التناسلي) لأنو صار قديس”. وهنا نبه أحد الجالسين على المنصة الأسمر إلى أن الميكروفون قد يكون مفتوحا. وقد زادوا ان كلام الأسمر متوفر بالصورة والصوت في أكثر من محطة تلفزيونية."

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