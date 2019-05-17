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الرئيس عون استقبل نائب الرئيس البرازيلي ونوّه بالعلاقات الممتازة بين البلدين وتعزيزها بعد توقيع مذكرة الانضمام الى منطقة تجارة حرة مع المركوسور"

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موراو: سنعمل على انجاز كل الاجراءات لانضمام لبنان الى "المركوسور" والبرازيل تشجع اقتراح انشاء "اكاديمية الحوار والتلاقي"

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ابلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون نائب رئيس الجمهورية الفدرالية البرازيلية الجنرال انطونيو هاملتون مارتنس موراو خلال استقباله له بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، ان لبنان يتطلع الى تعزيز العلاقات اللبنانية- البرازيلية في المجالات كافة، واصفاً اياها بأنها "علاقات ممتازة"، وقال:" ان ما يجمعنا هو الرابط الانساني الذي يبقى امتن واعمق من اي رابط آخر، لاسيما مع وجود نحو 8 ملايين برازيلي يتحدرون من اصل لبناني. وشكر الرئيس عون للبرازيل مشاركتها في القوة البحرية لـ"اليونيفيل"، والمساعدات التي قدمتها الى القوات المسلحة اللبنانية، لا سيما في مجال التدريب، لافتاً الى ان لبنان وقّع مذكرة التفاهم للانضمام الى منطقة تجارة حرة مع دول "المركوسور" لتعزيز التعاون بين الدول المنضوية الى هذه السوق.

وعرض الرئيس عون على نائب الرئيس البرازيلي الاسباب التي دفعته الى اطلاق مبادرة انشاء "اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار"، متمنياً دعم البرازيل لها في الجميعة العمومية للامم المتحدة.

وحمّل الرئيس عون الجنرال موراو تحياته الى الرئيس البرازيلي جير بولسونارو، متمنياً له التوفيق في مسؤولياته الرئاسية، كما قدّم التعازي بوفاة السفير البرازيلي لدى لبنان باولو بينتو وزوجته في حادث سير خلال عطلتهما في ايطاليا.

وكان نائب الرئيس البرازيلي اعرب في مستهل اللقاء عن شكره للاستقبال الذي خصه به لبنان، مركّزاً على العلاقات المتينة بين البلدين، خصوصاً وان البرازيل تحتفل بمرور 75 سنة على اعترافها باستقلال هذا البلد. وشدد على ان بلاده تدعم انضمام لبنان الى "المركوسور"، وانها ستعمل على انجاز كل الاجراءات المتعلقة بها تعزيزاً للشراكة بين البلدين. واكد ان البرازيل سوف تشجّع المبادرة اللبنانية بانشاء اكاديمية الحوار "لان ذلك يؤمّن التلاقي والمحبة بين الشعوب ويبعدها عن الكراهية والحقد."

وضم الوفد البرازيلي مدير مكتب نائب الرئيس الجنرال سيزار جوستو، ومدير قسم الدبلوماسية جوليانو دوناسيمنتو، والقائم بأعمال السفارة البرازيلية في لبنان جاندير فيريرا دو سانتوس جونيور، والمستشار الخاص الكولونيل غيليريم اموريم. وحضر عن الجانب اللبناني وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد، والمستشارون الوزير السابق بيار رفول والعميد الركن بول مطر والسفير شربل وهبه ورفيق شلالا واسامة خشاب ورلى نصار.

بعبدا في 17/05/2019

الرئيس عون استقبل نائب الرئيس البرازيلي ونوّه بالعلاقات الممتازة بين البلدين

وتعزيزها بعد توقيع مذكرة الانضمام الى منطقة تجارة حرة مع "المركوسور"

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موراو: سنعمل على انجاز كل الاجراءات لانضمام لبنان الى "المركوسور"

والبرازيل تشجع اقتراح انشاء "اكاديمية الحوار والتلاقي"

-----------------

ابلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون نائب رئيس الجمهورية الفدرالية البرازيلية الجنرال انطونيو هاملتون مارتنس موراو خلال استقباله له بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، ان لبنان يتطلع الى تعزيز العلاقات اللبنانية- البرازيلية في المجالات كافة، واصفاً اياها بأنها "علاقات ممتازة"، وقال:" ان ما يجمعنا هو الرابط الانساني الذي يبقى امتن واعمق من اي رابط آخر، لاسيما مع وجود نحو 8 ملايين برازيلي يتحدرون من اصل لبناني. وشكر الرئيس عون للبرازيل مشاركتها في القوة البحرية لـ"اليونيفيل"، والمساعدات التي قدمتها الى القوات المسلحة اللبنانية، لا سيما في مجال التدريب، لافتاً الى ان لبنان وقّع مذكرة التفاهم للانضمام الى منطقة تجارة حرة مع دول "المركوسور" لتعزيز التعاون بين الدول المنضوية الى هذه السوق.

وعرض الرئيس عون على نائب الرئيس البرازيلي الاسباب التي دفعته الى اطلاق مبادرة انشاء "اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار"، متمنياً دعم البرازيل لها في الجميعة العمومية للامم المتحدة.

وحمّل الرئيس عون الجنرال موراو تحياته الى الرئيس البرازيلي جير بولسونارو، متمنياً له التوفيق في مسؤولياته الرئاسية، كما قدّم التعازي بوفاة السفير البرازيلي لدى لبنان باولو بينتو وزوجته في حادث سير خلال عطلتهما في ايطاليا.

وكان نائب الرئيس البرازيلي اعرب في مستهل اللقاء عن شكره للاستقبال الذي خصه به لبنان، مركّزاً على العلاقات المتينة بين البلدين، خصوصاً وان البرازيل تحتفل بمرور 75 سنة على اعترافها باستقلال هذا البلد. وشدد على ان بلاده تدعم انضمام لبنان الى "المركوسور"، وانها ستعمل على انجاز كل الاجراءات المتعلقة بها تعزيزاً للشراكة بين البلدين. واكد ان البرازيل سوف تشجّع المبادرة اللبنانية بانشاء اكاديمية الحوار "لان ذلك يؤمّن التلاقي والمحبة بين الشعوب ويبعدها عن الكراهية والحقد."

وضم الوفد البرازيلي مدير مكتب نائب الرئيس الجنرال سيزار جوستو، ومدير قسم الدبلوماسية جوليانو دوناسيمنتو، والقائم بأعمال السفارة البرازيلية في لبنان جاندير فيريرا دو سانتوس جونيور، والمستشار الخاص الكولونيل غيليريم اموريم. وحضر عن الجانب اللبناني وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد، والمستشارون الوزير السابق بيار رفول والعميد الركن بول مطر والسفير شربل وهبه ورفيق شلالا واسامة خشاب ورلى نصار.