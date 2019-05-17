الرئيس عون خلال استقباله الموفد الشخصي لامير قطر: المعطيات تؤشر الى موسم اصطياف واعد يشارك فيه الاخوة الخليجيون

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اعرب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن امله في ان تشهد الاشهر المقبلة عودة للمواطنين القطريين الى الربوع اللبنانية لتمضية عطلة الصيف مع اخوانهم ابناء دول الخليج، مشيرا الى ان الحجوزات في الفنادق والمؤسسات السياحية تؤشر الى موسم اصطياف واعد.

ونوه الرئيس عون، خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا الموفد الشخصي لامير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وزير الدولة في قطر الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري، بالعلاقات اللبنانية- القطرية وبالدعم الذي قدمه امير قطر للبنان ولاسيما مشاركته شخصيا في اعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت في شهر كانون الثاني الماضي. وشكر رئيس الجمهورية امير قطر حكومة وشعبا على الرعاية التي يلقاها اللبنانيون في قطر والتسهيلات التي تقدم اليهم في الاعمال التي يقومون بها والمساهمة التي يقدمونها في تطوير الاقتصاد القطري. وسلم الرئيس عون الوزير الكواري نسخة عن المحاضرة التي تقدم بها الى الامم المتحدة لانشاء "اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار" في لبنان والتي سيعرض الطلب اللبناني في شأنها امام الجمعية العمومية في اجتماعها المقبل في نيويورك.

وكان الوزير الكواري نقل الى الرئيس عون تحيات امير قطر وتعازيه بوفاة المثلث الرحمة البطريرك الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير، معربا عن مواساة دولة قطر اميرا وحكومة وشعبا للبنان في هذا المصاب.

واشار الوزير الكواري الى ان تمثيله امس لامير قطر في تشييع البطريرك الراحل في بكركي هو للدلالة على متانة العلاقات اللبنانية- القطرية التي تحرص دولة قطر على تطويرها وتنميتها في المجالات كافة.

واشاد الوزير الكواري بالدور الذي يلعبه ابناء الجالية اللبنانية في قطر، لافتا الى ان بلاده تلقت باهتمام الاقتراح الرئاسي اللبناني بانشاء "اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار".

ورافق الوزير الكواري سفير قطر في لبنان محمد حسن جابر الجابر ومستشار الوزير السيد خالد عبد الله الكواري ومسؤول المراسم السيد رشاد نصر.

تجدر الاشارة الى ان امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ونائبه الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني كانا ابرقا الى الرئيس عون معزيين بوفاة البطريرك صفير.

وزير الدفاع

واستقبل الرئيس عون وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب الذي اطلعه على نتائج الاجتماع الذي عقده ليل امس في مكتبه في الوزارة في حضور وزير الداخلية والبلديات السيدة ريا حفار الحسن وعدد من الضباط والذي خصص للبحث في اعتمادات وزارتي الدفاع والداخلية في ما خص تدابير الاستنفار 1و2و3 في الجيش والاسلاك العسكرية وانعكاساتها على بدلات الانتقال وتحديد الضمائم الحربية، واوضح الوزير بو صعب انه تم التوافق على عدد من النقاط التي ستعرض على المجلس الاعلى للدفاع، لافتا الى ان توجيهات رئيس الجمهورية في هذا المجال سوف تترجم من خلال القرارات التي سيتخذها المجلس.

لجنة احياء مئويتي المعلم بطرس البستاني

الى ذلك، زار وفد من لجنة احياء المئوية الثانية لميلاد المعلم بطرس البستاني رأسه نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي وضم وزير التربية والتعليم العالي اكرم شهيب ووزير الثقافة الدكتور محمد داود داود ورئيس "جمعية المعلم بطرس البستاني" النائب الدكتور فريد البستاني والوزير السابق الدكتور غطاس خوري والشاعر حبيب يونس والسيد مرشد البستاني والسيد سليم الحداد، الذين شكروا رئيس الجمهورية على رعايته وحضوره الاحتفال الذي اقيم مؤخرا في الذكرى المئوية الثانية لميلاد المعلم بطرس البستاني.

وقال الرئيس الفرزلي:"اتينا لنعيد ما سبق وقلناه في ذكرى المئتين لذكرى المعلم بطرس البستاني، "اذا اردت ان تعرف عما اذا كان شعباً متحفظاً، عليك ان تذهب عميقاً في المجتمع، وما اذا يهتم الناس بشؤون غير اقتصادية". ان اهمية رمزية المعلم البستاني تكمن في اهتمامه بكل ما يتعلق بحضارة هذا الوطن والشعب والمنطقة. وقد تمكنتم، فخامة الرئيس، من جمع كل علم بطرف، لذلك نقصدكم شاكرين مشاركتكم في الحفل المئوي، وان تتقبلوا منا تكريماً بسيطاً للمناسبة".

الرئيس عون

ورد الرئيس عون مرحباً بالوفد، مشدداً على اهمية المعلم البستاني وعلى ضرورة تكريمه، "هو الذي ملأ قرناً من الزمن بعلمه وتجربته ونشاطه ورؤيته". واضاف: "كنا اطلعنا على القليل من اعماله، وخلال المناسبة التكريمية التي اقيمت لذكراه، اطلعنا على قسم اضافي منها، ولا شك انه يبقى الكثير. لقد قدرت كثيراً ما قام به المعلم البستاني، وتكريمه واجب بالفعل."

وتوجه الرئيس عون بالتهنئة للجنة على الحفل التكريمي الذي اقيم في ذكرى الراحل، والذي القى الضوء على عدد كبير من اعماله، كما اشاد بما تضمنته كلمات المتحدثين والمشهدية التي اعدها الشاعر حبيب يونس وقدمها مع الفنان جهاد الاطرش.

ثم سلم الرئيس الفرزلي رئيس الجمهورية الدرع التقديري الذي اعدته اللجنة المنظمة في المناسبة.

ومن المقرر ان يستقبل رئيس الجمهورية في الخامسة مساء اليوم نائب الرئيس البرازيلي انطونيو هاميلتونمارتينسموراو.