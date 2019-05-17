living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الرئيس الفرنسي ماكرون معزيا الرئيس عون بالبطريرك صفير: لاستلهام الارث الذي تركه لا سيّما في مواجهة التحديات

17
MAY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ان لبنان يفقد بغياب البطريرك الماروني الراحل الكاردينال نصرالله بطرس صفير وجها لامعا، فيما تفقد فرنسا صديقا غاليا، مشددا على اهمية استلهام اللبنانيين الارث الذي تركه، وعلى دعم فرنسا المتواصل للبنان.

 كلام الرئيس ماكرون جاء في رسالة التعزية التي وجهّها الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، والتي نقلها اليه وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لو دريان، والذي استقبله الرئيس عون بعد ظهر أمس، في قصر بعبدا، قبيل بدء مراسم تشييع البطريرك صفير. 

وجاء في الرسالة: "اتوجه اليكم، فخامة الرئيس الصديق، ومن خلالكم الى الشعب اللبناني، بأحّر التعازي وأصدقها، لوفاة الكاردينال نصرالله بطرس صفير، رأس الكنيسة المارونية السابق. ولطالما كانت فرنسا تقيم اوثق العلاقات مع هذه الكنيسة منذ قرون ماضية وحتى اليوم.

ان بلادكم تفقد وجها لامعا، وتفقد معه بلادي، صديقا غاليا، ومدافعا عن النموذج اللبناني القائم على التعددية والتسامح والعيش معا الذي نحن، معا، متمسكون به على وجه الخصوص. واني استذكر عمله من اجل المصالحة والحوار بين مختلف الطوائف الدينية في لبنان بعد انتهاء الحرب الاهلية.

ولا يسعني الا ان احيي نضال البطريرك صفير الدؤوب والشجاع من اجل سيادة لبنان واستقلاله، في مرحلة كانا فيهما مهدديّن في الصميم.

وابقى واثقا ان الروحية التي ارساها والارث الذي تركه سيستمران في الهام اللبنانيين، لا سيّما في مواجهتهم للتحديات التي تعصف بوطنكم، والذي بامكانه في جهوده هذه الاتكال على دعم فرنسا المتواصل له."   

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout