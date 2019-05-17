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Super Rewards من بنك SGBL انتخب منتج العام 2019

17
MAY
2019
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يسرّ بنك سوسيته جنرال في لبنان الإعلان عن فوزه بجائزة "أفضل منتج لعام 2019" (Product of the Year)، عن منتجه Super Rewards ضمن فئة المنتجات المصرفيّة الأكثر ابتكارًا.
 
منتج العام هو أكبر جائزة مبنيّة على تصويت المستهلكين عن الابتكار في المنتجات في العالم. تقتضي مهمّتها على توجيه المستهلكين إلى أحدث المنتجات في السوق، ومكافأة المصنّعين ومقدّمي الخدمات على ابتكار منتجاتهم وتسويقها.
 
مع Super Rewards، برنامج الولاء الفريد والحصري، يفرض SGBL نفسه في السوق ، إذ يتيح للزبائن إنفاق نقاطهم المجمّعة بكلّ حرّية لدى استعمالهم لبطاقاتهم. يمكن لجميع حاملي بطاقات SGBL جمع النقاط عن طريق تسديد مشترياتهم من خلال بطاقات السحب والدفع، كما باستطاعتهم إنفاق نقاط Super Rewards المجمّعة، كما يشاؤون لدى جميع التجّار المزوّدين بماكينة دفع الكتروني (POS) في لبنان وفي الخارج. مع Super Rewards ، يستفيد زبائن SGBL من امتيازات مختلفة، من خلال التكنولوجيا المتطورة.
 
وتعليقًا على هذا الفوز، صرّح حبيب خوري، مدير قسم الإستراتيجيّة والتسويق في بنك سوسيته جنرال في لبنان: "إنّ هذه الجائزة تعود لإدارة مصرفنا، ولكن أيضًا لمختلف فرق العمل التي كانت مكرسّة وعملت وما زالت تعمل على إبقاء برنامج الولاء لدينا في طليعة برامج الولاء الأحدث والأكثر إبتكاراً في السوق اللبنانية وكذلك في الخارج. أود أن أتوّجه بالشكر من شركة لويا ورئيس مجلس إدارتها بول جزار على تطوير ودعم الكبير لبرنامج الولاء Super Rewards. وأخيراً وليس آخراً، أودّ أن أشكر بشكل خاص زبائن بنك سوسيته جنرال في لبنان، الذين يلهموننا ويحفّزوننا دائماً على تزويدهم بأفضل المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجاتهم بأفضل طريقة ممكنة. إنّ شهادة المستهلكين في البلدان التي نعمل فيها على منتجاتنا وخدماتنا أمر مجزٍ للغاية لنا كمصرفيين. لذلك، نشكر "منتج العام"، وشركة نيلسن، المتخصّصة فى مجال الأبحاث التسويقيّة، والمستهلكين اللبنانييّن على ثقتهم".
 
 
عن SGBL
تعمل مجموعة بنك سوسيته جنرال في لبنان في الشرق الأوسط والخليج وأوروبا. وهي تقدّم مجموعة كاملة ومخصّصة من الخدمات المصرفيّة التي تغطي الخدمات الماليّة العالميّة والمتخصّصة والتي تضمّ الخدمات المصرفيّة والتأمين والتأجير التمويلي وإدارة الثروات والوساطة الماليّة ومعالجة بطاقات الائتمان، لتلبية احتياجات جميع فئات العملاء. تعمل المجموعة من خلال أربعة خطوط عمل أساسيّة وهي: مصرف التجزئة، مصرف المؤسسات، إدارة الأموال الخاصّة ومصرف الاستثمار. يسعى SGBL إلى تقديم الخدمات المصرفيّة العالميّة المتطوّرة لخدمة أفضل للعملاء، من أفراد وشركات، يوماً بعد يوم. مهمّته هي أن ينمو جنباً إلى جنب مع عملائه ومساهميه.
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