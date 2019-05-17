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يتجول في الأسواق التجارية ويسرق من داخل المحلات بطريقة احتيالية...

17
MAY
2019
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أعلنت المديريـة العـامـة لقــوى الأمــن الـداخلي أنه بتاريخ 25/4/2019، أقدم مجهول على الدخول إلى محل لبيع "اللانجيري" وإحدى المكتبات في محلة سن الفيل، وسرق بطريقة احتيالية حقيبة صاحبة المحل وتحتوي مبلغ من المال وأوراقها الثبوتية ومبلغ ألفي دولار أميركي من داخل المكتبة وفرّ إلى جهة مجهولة.
 
وعلى الفور، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي اجراءاتها الميدانية لتحديد الفاعل وتوقيفه، ونتيجة الإستقصاءات والتحريات توصلت هذه الشعبة الى معرفة كامل هوية المشتبه به، ويدعى ح. ج. (مواليد عام 1971، لبناني) وهو من أصحاب السوابق بجرائم سرقة وتعاطي المخدرات.
 
وبتاريخ 11/5/2019 وفي محلة المصيطبة، وبعد عمليات الرصد الدقيقة تمكنت احدى دوريات شعبة المعلومات من توقيفه على متن دراجة لون أسود، تبين أنها المستخدمة في عمليات السرقة، جرى ضبطها.
 
وقد تم التعرف عليه من قبل المدعيَين اللذين وقعا ضحية اعماله، واتخذا بحقه صفة الادعاء الشخصي. وأجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوط المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
 
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