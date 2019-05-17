الأسبوع المقبل.. الحرارة ستلامس الـ37 درجة!

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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" ان بعد موجة الحر الأولى التي اجتاحت بلدان الشرق الأوسط، سوف تتأثر تركيا بكتل باردة الى معتدلة يومي السبت والأحد الأمر الذي سينعكس على لبنان وسوريا وفلسطين من حيث انخفاض درجات الحرارة فيكون الجوّ في الويك اند معتدلاً، حتى قبل ظهر يوم الإثنين، بحيث ستطلق الصحراء الإفريقية الكبرى موجات لاهبة نحو شمال مصر وسيناء والأردن وفلسطين ولبنان يقابلها رياح حارة من شبه الجزيرة العربية نحو العراق وسوريا فيتحوّل الشرق الأوسط طيلة الأسبوع المقبل الى ساخن وحار يترافق مع انخفاض بنسبة الرطوبة في الداخل، وتشير خرائط الـ ISOTHERMS الحرارية انّ درجات الحرارة ستلامس 37 درجة في المناطق الداخلية اذا استمرّ تدفق الرياح المدارية من الصحاري نحو تركيا ولبنان.

يوم السبت سيكون مشمسا الى قليل الغيوم، تنخفض درجات الحرارة بسبب الرياح الشمالية الغربية وتستمر حتى صباح الإثنين.

الحرارة على الساحل: 25 نهاراً وفي طرابلس 28 درجة. تنخفض ليلاً الى 19 درجة

على الجبال 1200 متر: 22 درجة تنخفض ليلاً الى 12 درجة

في البقاع: 28 درجة نهاراً تنخفض ليلاً الى 17 درجة.

الرطوبة بين 60 و 75%

الرياح: غربية الى شمالية غربية سرعتها بين 10 و 15 كلم في الساعة

الضغط الجوي ( منخفِض) 1009hpa