عناوين الصحف ليوم الجمعة 17 أيار 2019

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الأخبار: قانون الانتخاب: بري يفتـــح معركة إلغاء «التفضيلي»

ترامب لا يريد حرباً مع إيران







البناء: العدوان السعودي الإماراتي يردّ على عمليات أنصار الله «النفطية» بجرائم تقتل المدنيين في صنعاء

ترامب يوسّط الرئيس السويسري مع إيران... وبومبيو يستنجد بمسقط مع أنصار الله

«القومي» يذكّر بالثلاثية الذهبية في ذكرى 17 أيار... والحكومة للموازنة اليوم بعد وداع صفير

اللواء: لبنان يودِّع بطريرك الوطن بحضور عربي ودولي

موظّفو الإدارة يلوّحون بإضراب مفتوح.. وباسيل يلاحق حتى أرامل المتقاعدين!

النهار: وداع الوفاء الوطني للبطريرك

الديار: «وداع» مهيب لبطريرك «الاستقلال الثاني» ورجل «المصالحة الوطنية»

لا نذر حرب... والمقاومة حاضرة في محادثات ساترفيلد في اسرائيل

حسم لارقام الموازنة اليوم وسط تفاؤل خليل «ومخاوف» الحريري

الجمهورية: تطمينات أميركية حول الحدود البحرية



the daily star: Lebanon bids farewell to Patriarch Sfeir



l'orient le jour: Un dernier adieu solennel et majestueux au père de la seconde indépendance