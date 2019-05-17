أسرار الصحف ليوم الجمعة 17 أيار 2019

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قالت مصادر أوروبية انّ رسائل حكومية وصلت من عدد من عواصم أوروبا إلى صنعاء تعتبر دخولها على خط الأزمة الخليجية مع طهران إسقاطاً للبعد اليمني وتأكيداً لتبعيتها لإيران، وأضافت المصادر انّ رداً قاسياً جاء من صنعاء يذكر بالعدوان السعودي الإماراتي على اليمن متحدياً أوروبا تقديم مبادرة جدية لوقف العدوان واختبار قدرة اليمنيين على الذهاب إلى السلام...



اللواء: أسرار

لغز

تتزايد المخاوف حول مسار المناقشات الجارية والمتعلقة، ليس بأرقام الموازنة، بل بالاتجاهات السائدة.



غمز

يمتلك قطب سياسي محايد معطيات مؤداها ان لقاء حزبياً راوح مكانه من حيث النتائج.



همس

ترجّح المعلومات الدبلوماسية في بيروت غلبة الدبلوماسية على الحرب في الملف الأميركي - الإيراني.



النهار: أسرار الآلهة

فائض إخباري

يوزع أحد نواب العاصمة أخباراً يومية مصورة عن مشاركته في إفطارات لا هو ينظمها ولا تقام برعايته....



فيدرالية

نقل عن ديبلوماسي أوروبي قوله إن المنطقة ذاهبة الى خرائط جديدة تسود الأنظمة الفيديرالية فيها....



حملة متجددة

شن ناشطون عبر وسائل التواصل حملة على النائبة رلى الطبش بسبب تناولها القهوة في بكركي خلال شهر رمضان..