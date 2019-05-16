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منتدى في سيدة اللويزة عن إدخال مادة البرمجة والروبوتيك في مناهج الدراسة

16
MAY
2019
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نظمت كلية الهندسة - قسم العلوم الميكانيكية، منتدى عن إدخال مادة البرمجة والروبوتيك والذكاء الاصطناعي في مناهج الدراسة، برعاية المدير العام لوزارة التربية والتعليم العالي فادي يرق، وجمعية التعليم الدولي، ومؤسسة منى بسترس، بالتعاون مع جامعة سيدة اللويزة، في قاعة الأصدقاء في حرم الجامعة زوق مصبح.

حضر النائب نقولا صحناوي، هيلدا خوري ممثلة يرق، واختصاصيون في هذا المجال.
إستهل اللقاء بكلمة ترحيبية مع مدير مكتب الشؤون العامة والبروتوكول في جامعة سيدة اللويزة ماجد بو هدير، بعدها تحدث نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية الدكتور إيلي بدر الذي تناول "عمل الجامعة على تطوير مناهجها بشكل مستدام، إذ أدرجت في مناهجها الابتكار والريادة".

ثم افتتح المحور الأول برئاسة مدير قسم العلوم الميكانيكية الدكتور نجيب متني، عن عوامل التمكين والقيود على الابتكار والروبوتات في لبنان، وشارك في هذا المحور كل من صحناوي، خوري، محمد رباح عن (BDD- Beirut Digital District)، وعميد كلية الهندسة في جامعة سيدة اللويزة الدكتور ميشال حايك.

أما المحور الثاني فتناول موضوع الإمكانات في القطاع التعليمي لمباشرة تطبيق هذه المناهج. وترأس الجلسة ستيفان بازان ممثلا جمعية التعليم الدولي، خوري عن وزارة التربية والتعليم العالي، الدكتور عزيز بربر، الدكتور بيار الخوري، والسيدة إيليان متني.

وفي الختام صدرت التوصيات الآتية:
"- البدء بتعزيز الاتصالات بين الأفرقاء، أي وزارة التربية والتعليم العالي، المدارس الخاصة والجامعات والمنظمات غير الحكومية.
- هذا الإطار سوف يعزز أيضا الابتكار في التعلم.
- تشكيل لجنة مؤلفة من ممثلين عن وزارة التعليم العالي، المكز التربوي للبحوث والإنماء، المنظمات غير الحكومية، جامعات وهيئة المعلمين لمناقشة البرامج والمناهج اللازمة لإعداد المعلمين الجدد والمواد الجديدة بشكل مناسب".

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