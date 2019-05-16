living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الحداد يعمّ لبنان على البطريرك صفير... وجبيل تحزن على طريقتها

16
MAY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

حداداً على روح البطريرك الراحل مار نصرالله بطرس صفير، كان للبنانيين طرق مختلفة. فبعد مذكرة رئيس الحكومة التي تقضي بأقفال كل المؤسسات والادارات الرسمية، اقفلت قلعة بعلبك الأثرية أبوابها اليوم أمام زوارها، إلتزاما بالمذكرة الصادرة عن وزير الثقافة الدكتور محمد داود القاضية بـ "إقفال المواقع الاثرية في لبنان حدادا على البطريرك صفير".

ولمدينة جبيل طريقة ايضاً للتعبير، فغير انّ قلعة جبيل الاثرية التزمت بقرار داوود، اصدرت البلدية مرسوماً منع اشغال الموسيقى في كل جبيل، ان كان على البحر او في المطاعم او حتى في المقاهي والاندية الليلية.

 

وجاء في البيان: "تتمنى بلدية جبيل من جميع التجار واصحاب المحال اقفال مؤسساتهم ومحالهم غداً الخميس ١٦ أيار الجاري، حدادا على وفاة المثلث الرحمة البطريرك الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير، أيقونة الكرسي البطريركي. كما وتعلن البلدية ان الحديقة العامة والقلعة لن تستقبلا الزوار، يوم مراسم دفن البطريرك صفير.
كما وتمنع البلدية تشغيل الموسيقى في مطاعم ومقاهي وشواطئ المدينة، احتراما لروح ابينا."

صوت لبنان
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout