الحداد يعمّ لبنان على البطريرك صفير... وجبيل تحزن على طريقتها

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حداداً على روح البطريرك الراحل مار نصرالله بطرس صفير، كان للبنانيين طرق مختلفة. فبعد مذكرة رئيس الحكومة التي تقضي بأقفال كل المؤسسات والادارات الرسمية، اقفلت قلعة بعلبك الأثرية أبوابها اليوم أمام زوارها، إلتزاما بالمذكرة الصادرة عن وزير الثقافة الدكتور محمد داود القاضية بـ "إقفال المواقع الاثرية في لبنان حدادا على البطريرك صفير".

ولمدينة جبيل طريقة ايضاً للتعبير، فغير انّ قلعة جبيل الاثرية التزمت بقرار داوود، اصدرت البلدية مرسوماً منع اشغال الموسيقى في كل جبيل، ان كان على البحر او في المطاعم او حتى في المقاهي والاندية الليلية.

وجاء في البيان: "تتمنى بلدية جبيل من جميع التجار واصحاب المحال اقفال مؤسساتهم ومحالهم غداً الخميس ١٦ أيار الجاري، حدادا على وفاة المثلث الرحمة البطريرك الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير، أيقونة الكرسي البطريركي. كما وتعلن البلدية ان الحديقة العامة والقلعة لن تستقبلا الزوار، يوم مراسم دفن البطريرك صفير.

كما وتمنع البلدية تشغيل الموسيقى في مطاعم ومقاهي وشواطئ المدينة، احتراما لروح ابينا."