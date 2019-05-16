living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تحضروا - موجة لاهبة ستضرب لبنان!

16
MAY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" ان الموجة الحارة بدأت بالانحراف شرقاً، وستغطي كتلة معتدلة الحوض الشرقي للبحر المتوسط يومَي السبت والأحد، فكيف يتحضر لبنان والمنطقة لمواجهة الموجة اللاهبة التي ستضرب الدول العربية خلال الأسبوع المقبل؟
 
في التفاصيل:
كتلة معتدلة تتجه من جنوب اورربا نحو تركيا ولبنان وسوريا وفلسطين سوف تساهم بانخفاض درجات الحرارة بخاصة في المناطق الداخلية والجبلية، وذلك، بين الجمعة مساءً والأحد، لكن الصحراء الإفريقية الكبرى ستُطلق موجة مدارية لاهبة نحو الشرق الأوسط يبدأ تأثيرها يوم الإثنين وتبلغ ذروتها بين الثلاثاء والجمعة بحيث يتوقّع ان تلامس درجات الحرارة 37 في البقاع و 38 بين دمشق والأردن وتستقر ساحلاً بين 32 و 33 درجة.
 
تعتبر هذه الموجة المدارية الأكثر حرّا في شهر ايار والتي ستتخطى خلالها معدلات الحرارة لمثل هذا الوقت 6 درجات مئوية. 
 
طقس يوم الخميس، مشمس وحار في الداخل يتحوّل الى معتدل يوم الجمعة.
 
الحرارة على الساحل: 27/28 نهاراً و في طرابلس 31 درجة. تنخفض ليلاً الى 21 درجة
على الجبال 1200 متر: 23/24 درجة تنخفض ليلاً الى 14 درجة
في البقاع: 32/29 درجة نهاراً تنخفض ليلاً الى 17 درجة.
الرطوبة بين 60 و 75%
الرياح: غربية سرعتها بين 10 و 15 كلم في الساعة
الضغط الجوي ( منخفِض) 1006hpa
 
اذا، ويك اند منعش، تنفتح بعده ابواب اللهيب الصحراوي والموجات الأكثر حرّاً في هذا الشهر. 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout