تحضروا - موجة لاهبة ستضرب لبنان!

A + A -

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" ان الموجة الحارة بدأت بالانحراف شرقاً، وستغطي كتلة معتدلة الحوض الشرقي للبحر المتوسط يومَي السبت والأحد، فكيف يتحضر لبنان والمنطقة لمواجهة الموجة اللاهبة التي ستضرب الدول العربية خلال الأسبوع المقبل؟

في التفاصيل:

كتلة معتدلة تتجه من جنوب اورربا نحو تركيا ولبنان وسوريا وفلسطين سوف تساهم بانخفاض درجات الحرارة بخاصة في المناطق الداخلية والجبلية، وذلك، بين الجمعة مساءً والأحد، لكن الصحراء الإفريقية الكبرى ستُطلق موجة مدارية لاهبة نحو الشرق الأوسط يبدأ تأثيرها يوم الإثنين وتبلغ ذروتها بين الثلاثاء والجمعة بحيث يتوقّع ان تلامس درجات الحرارة 37 في البقاع و 38 بين دمشق والأردن وتستقر ساحلاً بين 32 و 33 درجة.

تعتبر هذه الموجة المدارية الأكثر حرّا في شهر ايار والتي ستتخطى خلالها معدلات الحرارة لمثل هذا الوقت 6 درجات مئوية.

طقس يوم الخميس، مشمس وحار في الداخل يتحوّل الى معتدل يوم الجمعة.

الحرارة على الساحل: 27/28 نهاراً و في طرابلس 31 درجة. تنخفض ليلاً الى 21 درجة

على الجبال 1200 متر: 23/24 درجة تنخفض ليلاً الى 14 درجة

في البقاع: 32/29 درجة نهاراً تنخفض ليلاً الى 17 درجة.

الرطوبة بين 60 و 75%

الرياح: غربية سرعتها بين 10 و 15 كلم في الساعة

الضغط الجوي ( منخفِض) 1006hpa

اذا، ويك اند منعش، تنفتح بعده ابواب اللهيب الصحراوي والموجات الأكثر حرّاً في هذا الشهر.