عناوين الصحف ليوم الخميس 16 أيار 2019

الأخبار

طبول الحرب في واشنطن: إيران لن تكون وحيدة

مكافأة جديدة للمتهرّبين من الضرائب

ساترفيلد في بيروت: الخصم والحكم

اقتراح من خارج السياق: زيادة الرسوم على الاستيراد

الجمهورية

النفط البحري: مفاوضات شاملة

«كبار» حولوا أموالهم الى الخارج؟!

جلسة تحبس الأنفاس.. سقط قناع غبش

البناء

بوتين يصف الالتزام الإيراني النووي بالمثالي والخامنئي يصف الوصول للنووي العسكري بالسهل

فلسطين تنتفض في ذكرى الاغتصاب... وساترفيلد ينقل للبنان تراجعاً أميركياً إسرائيلياً

الموازنة تقف في عنق زجاجة الإقناع باستنفاد أبواب الهدر والفساد... لطلب المساهمات الصعبة

اللواء

نقاشات الموازنة في «حلقة مفرغة.. وتقدم في آلية ترسيم الحدود يحمله ساترفيلد إلى إسرائيل»

سياسة التقشف التي اعتمدتها الحكومة تزيد توتر الشارع ولا تخفض العجز

الديار

ساترفيلد وافق على رعاية الامم المتحدة مع مساعدة واشنطن

مسيرة البطريرك الاخيرة من الأشرفية الى الصرح البطريركي

L'Orient-Le Jour

Obsèques grandioses aujourd’hui pour Nasrallah Sfeir

The Daily Star

Budget talks to go into next week