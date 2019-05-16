أسرار الصحف ليوم الخميس 16 أيار 2019

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البناء

كواليس

قالت مصادر أوروبية إعلامية إنّ الكلام الروسي عن درجة الشفافية العالية للملف النووي الإيراني مقابل الإعلان الإيراني عن سهولة بلوغ التخصيب اللازم للسلاح النووي يضعان العالم بين خيارين القبول بالتفاهم النووي وتنفيذ التزاماته او القبول بإيران نووية عسكرياً لأنّ هذه هي الخيارات المتاحة، والمشكلة انّ الاعتراف بذلك فوق طاقة الرئيس الاميركي دونالد ترامب لأنه يؤكد ما سبق وقاله سلفه باراك أوباما في تفسير قبوله بالاتفاق…

اللواء

غمز

انشغلت جهات عدَّة بالبحث عن الطرف الذي سرَّب لائحة أسماء «مليارديرية»، على خلفية أهدافها وارتباطها بالموازنة، بصرف النظر عن صحتها؟!

همس

اتفق قطبان مسيحيان على لقاء قريب، للتداول في التأزمات السياسية، وتنسيق المواقف..

لغز

نقل سياسي بيروتي عن سفير دولة عربية معنية أنه يشعر أن معظم اللبنانيين الذين التقاهم محبطون من أية عملية إصلاح!

الجمهورية

إنتقد وزير الإتيان بوزراء الى الحكومات من غير إختصاص للحقيبة التي يتولونها موجهًا القول الى سلفه، فرد عليه وزير حليف له بأن هذا الكلام غير لائق.

نقل عن مسؤول حزبي أنه يجري لقاءات غير معلنة مع بعض معارضيه في حزبه تمهيدًا للتراجع عن قرارات سابقة اتخذت في حقهم.

تجري تحضيرات داخل إدارة مؤسسة مهمة لفتح مجموعة ملفات تتضمن إرتكابات وإختلاسات بملايين الدولارات.