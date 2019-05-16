living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الخميس 16 أيار 2019

16
MAY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

البناء

كواليس
قالت مصادر أوروبية إعلامية إنّ الكلام الروسي عن درجة الشفافية العالية للملف النووي الإيراني مقابل الإعلان الإيراني عن سهولة بلوغ التخصيب اللازم للسلاح النووي يضعان العالم بين خيارين القبول بالتفاهم النووي وتنفيذ التزاماته او القبول بإيران نووية عسكرياً لأنّ هذه هي الخيارات المتاحة، والمشكلة انّ الاعتراف بذلك فوق طاقة الرئيس الاميركي دونالد ترامب لأنه يؤكد ما سبق وقاله سلفه باراك أوباما في تفسير قبوله بالاتفاق…

اللواء
غمز
انشغلت جهات عدَّة بالبحث عن الطرف الذي سرَّب لائحة أسماء «مليارديرية»، على خلفية أهدافها وارتباطها بالموازنة، بصرف النظر عن صحتها؟!
همس
اتفق قطبان مسيحيان على لقاء قريب، للتداول في التأزمات السياسية، وتنسيق المواقف..
لغز
نقل سياسي بيروتي عن سفير دولة عربية معنية أنه يشعر أن معظم اللبنانيين الذين التقاهم محبطون من أية عملية إصلاح!

الجمهورية
إنتقد وزير الإتيان بوزراء الى الحكومات من غير إختصاص للحقيبة التي يتولونها موجهًا القول الى سلفه، فرد عليه وزير حليف له بأن هذا الكلام غير لائق.
نقل عن مسؤول حزبي أنه يجري لقاءات غير معلنة مع بعض معارضيه في حزبه تمهيدًا للتراجع عن قرارات سابقة اتخذت في حقهم.
تجري تحضيرات داخل إدارة مؤسسة مهمة لفتح مجموعة ملفات تتضمن إرتكابات وإختلاسات بملايين الدولارات.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout