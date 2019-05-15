دعوى خلع.. والسبب "منعها من لعب PUBG"

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أقامت زوجة عربية مقيمة في الإمارات دعوى خلع من زوجها، بعدما منعها من لعب "بوبجي".

من جهتها أكدت مديرة المركز الاجتماعي بشرطة عجمان وفاء الحوسني استلامها قضية غريبة طلبت فيها امرأة عشرينية الطلاق مدعية أن زوجها حرمها من حقها في اختيار وسائل الترفيه.

على الجانب الأخر برر الزوج ذلك قائلا: «طلبت منها عدم اللعب للحفاظ على تكاتف الأسرة». وأضاف: "لم يخطر على بالي أن تطلب الطلاق لهذا السبب التافه".

واضطر الشرطة لإحالة الدعوى إلى القضاء. وأبانت الحسني أن المركز تلقى العديد من البلاغات الغريبة ضد مدمنين على اللعبة، مشيرة إلى أن انتشار هذه الألعاب يهدد استقرار العائلات.