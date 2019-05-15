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مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون او تي في"

الخميس 16 أيار 2019 آخر أيام البطريرك الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير على هذه الأرض، التي يغادرها إلى السماء في جو عابق بالرجاء بالقيامة، كما للإنسان... كذلك للوطن.

وفي هذا السياق، دعا التيار الوطني الحر اللبنانيين الى أوسع مشاركة في مراسم الدفن، متمنيا الاكتفاء برفع الإعلام اللبنانية، في وقت أثار رفع أعلام حزبية اليوم علامات استفهام حول الغاية من الإمعان في مخالفة التعليمات الواضحة لبكركي.

وفي وقت يرتقب زحف بشري لوداع رأس الكنيسة المارونية الراحل غدا، على أن يتقدمه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيسا المجلس النيابي والحكومة نبيه بري وسعد الحريري، يحضر إلى لبنان وزير أوروبا والشؤون الخارجية في الحكومة الفرنسية جان إيف لودريان لتمثيل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في الجنازة... في وقت لا يزال الجانب الفرنسي، ومعه سائر المعنيين بتطبيق مقررات مؤتمر سيدر، في حال ترقب لما ستتوصل إليه الحكومة في ملف الموازنة، ليبنى على الشيء مقتضاه.

وفي هذا الإطار، تشير معلومات الـ OTV إلى أن جلسة مجلس الوزراء اليوم تميزت بجو إيجابي في المناقشة، حيث طلب رئيس الحكومة سعد الحريري توزيع مقترحات الوزير جبران باسيل على الوزراء، وبدأت مناقشتها بندا بندا، على أن تستكمل في الجلسة المقبلة، مع الاشارة الى ان باسيل تقدم باقتراح يحصر مخصصات النواب السابقين بسنة لكل نائب، عن كل دورة، مصرا على رفض زيادة موازنة أي وزارة، ومشددا على ان التخفيض يجب أن يشمل كل الإدارات العامة.

وفي غضون ذلك، لفتت جولة مساعد وزير الخارجية الاميركية دايفيد ساترفيلد على المسؤولين اللبنانيين، وبينها زيارتان لوزارة الخارجية، علما أن معلومات الـ OTV تؤكد ان الجو ايجابي جدا، فاللقاءات التي ركزت على ملف ترسيم الحدود البرية والبحرية شهدت تطابقا في وجهات النظر في كثير من النواحي، علما ان باسيل قدم عددا من المخارج لتلافي عرقلة الحلول، بما يحفظ للدولة كامل حقوقها، على طريق التوصل الى حل نهائي للحدود يفتح الباب امام استثمار لبنان لحقول الطاقة التي يملكها.



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مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"

البطريرك صفير مسجى جثمانه في بكركي التي غصت بالشخصيات والوفود المعزية عشية مراسم التشييع.

وكان جثمان بطريرك السلام قد نقل في موكب كبير من مستشفى أوتيل ديو الى بكركي وسط حشود على الطرق.

وكل من آمن بمبادىء البطريرك صفير أو بنهجه السياسي وحتى من عارضوه، كانوا في بكركي في إطار التعزية التي تستمر حتى مساء الجمعة.

وقد استكملت التحضيرات لموكب تشييع جثمان البطريرك صاحب الدور التاريخي غدا.

وفي شأن آخر يعود مجلس الوزراء الى الإنعقاد يوم الجمعة لإستكمال البحث في بعض بنود مشروع قانون الموازنة العامة، وقراءة البنود المنجزة على أن يتم إقرار المشروع آخر الأسبوع، في وقت دعا رئيس البرلمان الى جلسة مشتركة للجان النيابية تعقد الأربعاء المقبل.

وعلى صعيد ثان مساعد وزير الخارجية الأميركي دايفيد ساترفيلد الذي عزى بالبطريرك صفير جال على كبار المسؤولين اللبنانيين باحثا في آلية ترسيم الحدود البحرية والبرية بين لبنان وفلسطين.

البداية من بكركي التي غصت اليوم أيضا بالمعزين وتتحضر للقداس الجنائزي غدا الذي يشارك فيه كل لبنان وموفدون عرب ودوليون.

للإطلاع على التفاصيل ننتقل مباشرة الى الصرح مع الزميل بيار البايع.



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مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ان بي ان"

اللبناني تعود "ما يقول فول ليصير بالمكيول" إلا أنه يمكن القول اليوم أن الأمور وضعت على السكة الصحيحة وفق مسارين ينتظران الترجمة العملية ليشهد لبنان إيجابيات على غير صعيد.

المسار الأول يتعلق بالموازنة التي اقترب مجلس الوزراء من إقرارها بعدما تم الإستغناء عن الجلسة المسائية المقررة اليوم، فهل تكون خاتمة أرقام الموازنة في جلسة الجمعة المقبل في السراي أم أن الأمر بحاجة لوقت إضافي.

في مجلس النواب تأهب لإستقبال المشروع بعدما قرع الرئيس نبيه بري جرس إستعداد لجنة المال لتكثيف إجتماعاتها لدرس الموازنة ولو اقتضى الأمر عقد جلستين يوميا لإقرارها في فترة لا تزيد عن الشهر.

أما المسار الثاني فيتعلق بقضية ترسيم الحدود البحرية والبرية، في ضوء أجواء لقاءات مساعد وزير الخارجية الأميركي دايفيد ساترفيلد في بيروت والتي وصفت بأنها تسير في الإتجاه الإيجابي الصحيح وهذا مرده إلى الموقف اللبناني الموحد، الذي يحفظ حقوق لبنان في مياهه وأرضه وثروته النفطية وفق ما قال الرئيس بري لنواب لقاء الأربعاء.

وبين الاربعاء والخميس يتوزع الحداد الوطني على البطريرك الكاردينال نصرالله صفير الذي نقل جثمانه من مستشفى أوتيل ديو بإتجاه بكركي، حيث سجي تمهيدا لتشييعه غدا في مأتم رسمي وشعبي إلى مثواه الأخير في مدافن البطاركة.

بعيدا عن كل تفاصيل المنطقة الساخنة يحيي الشعب الفلسطيني ذكرى النكبة يحملون مفاتيح العودة ويتمسكون بحقهم في أرضهم لا تمنعهم نيران العدوان ولا صفقات قرن.



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مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون المنار"

هي نكبة امة، ما زالت تدفع ثمنها فلسطين واهلها، ولكي لا تطول، او تنتهي بكارثة تضيع البشر والحجر وتحرف تاريخ قرون بما يسمى صفقة القرن، ابقى الفلسطينيون يدا على الزناد واخرى خافقة للسماء ترسم مسيرات العودة التي يراها البعض بعيدة ويراها كثيرون قريبة..

في ذكرى النكبة مشى الفلسطينيون طريق العودة عند حدود غزة مقدمين عشرات الجرحى برصاص الاحتلال، وتفاعل اهل الضفة وكل فلسطين مؤكدين ان الذي كتب على ورق دونالد ترامب بحبر عربي زائف من بيع للقدس كعاصمة للصهاينة وما يحكى عن الضفة سيغسله الصبر الفلسطيني، والدم الفلسطيني، وحدود غزة ومعادلاتها خير دليل..

جديد تطورات حدود لبنان مع فلسطين المحتلة دليل اضافي على ان ثبات الموقف ووحدة الكلمة قادران على رسم المعادلات، وحتى الحدود التي طالما ظللها الصهيوني بالوعيد والنار..

فلبنان الرسمي سلم الموفد الاميركي ديفد ساترفيلد طرحا لبنانيا موحدا لترسيم الحدود البحرية والبرية مع فلسطين المحتلة، وعلمت المنار أن الاميركيين وافقوا على الطرح اللبناني، وفيه : أن الاجتماعات غير المباشرة ستجري بمقر للأمم المتحدة وبإشرافها، وان الاميركيين سيحضرون فيها كوسيط، اما المكلف التفاوض عن لبنان فجيشه ..

وحتى ترسم الحدود بوقع المعادلة اللبنانية، فان واقع الموازنة لم يرس على بر الامان بعد، والامور تحتاج الى جلسات اضافية، مع الحديث عن ملامسة الملفات الجدية..



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مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ام تي في"

بعدما انعتقط روحه وارتفعت الى سمائها متموضعة في مدار فوق بكركي من حيث ستواصل حماية لبنان ورعاعيته، ها هو جسد البطريرك صفير يعود الى الصرح كما فعل دائما حيث تحول ذخيرة يتبرك منها كل مسيحي مؤمن ومحجبة وطنية لكل لبناني الى اي طائفة انتمى.

كيف لا وقد عرف البطريرك الراحل كيف يتجذر في دينه وطائفته من دون ان يسقط في دنس التعصب والطائفية، فصار من حيث لم يرد زعيما على مساحة الوطن وبطريركا مكرسا على الموارنة وسائر اللبنانيين والمشرق.

هذه الهامة القدسية والوطنية تجسدت جليا في جبلة نعشه التي صنعها النحات المبدع رودي رحمة من خشب زيتون قنوبين وتراب بكركي وصخورها موشحة بلون قرمزي خمري ساحر لتشكل انعكاسا دقيقا للجبلة اتلي صنع منها جسد البطريرك دات ايار مبارك من عام 1920 قبل ان ينفخ فيها الله بعض مما فيه من جرأة وحكمة وتواضع. ولا تقل الطريق التي سلكها جسد البطريرك من اوتيل ديو الى بكركي اهمية.

فعلى هذا الطريق بالذات طالما انتظرت اللبنانيون الطواقون الى الحرية تارة، واتت ترافق مزهوا صديقك البابا القديس يوحنا بولس الثاني، وقد نقلتما الى الشعب اليائس البائس المتعطش الى الحرية شعلة الامل بأن ليلة لم تطول، وشمس الحرية ستشرق على المناضلين الصابرين في سجونهم ومنافيهم، وتارة اخرى وانت عائد من واشنطن حاملا مقتاح اخراج الجيش السوري من لبنان بعدما انتصرت على العقل المرقنتولي لادارتها التي لزمت لبنان نعجة لأسد الشام، وانتصرت على اللبنانيين الذين ازهروا وازدهروا وتكاثروا في عتمة العمالة.

سيدنا صفير لا تحمل ثقلة فاللذين انتظروا مرورك منذ الصباح الباكر لم يتعبوا بل سعوا لشكرك، فأنت الذي طالما حملتهم في قلبك وضميرك وارجعت اليهم استقلالهم وحريتهم لابأس ان حملوك في رحلتك الاخيرة وكرموك.



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مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون المستقبل"

بنعش مصنوع من ارز لبنان وزيتونه، سجي بطريرك الاستقلال الثاني مار نصر الله بطرس صفير في كنيسة سيدة الانتقال في الصرح البطريركي بانتظار مراسم الدفن غدا.

اما الوفود والشخصيات فاستمرت بالتقاطر الى بكركي لتقديم التعزية ولتأكيد الوفاء لمبادئ البطريرك الراحل

بطريرك الثبات، الذي ارسى دعائم المطالبة بالسيادة والحرية والاستقلال بعيدا عن الارتهان للخارج .

بطريرك المصالحة والتسامح بين ابناء الوطن على قاعدة التأكيد على مبادىء العيش المشترك والتسليم ببناء الدولة القادرة الراعية لجميع ابنائها من دون استقواء او استئثار.

الرحلة الاخيرة للبطريرك صفير من مستشفى اوتيل ديو الى بكركي، حيث يوارى في الثرى، شهدت مشاركة حاشدة على طول الاوتوستراد الساحلي، فيما كان في استقبال الجثمان، البطريرك الماروني الكاردينال، مار بشاره بطرس الراعي والالاف من المواطنين .

وعلى وقع قرع الاجراس حزنا ، حمل على الأكف الى داخل كنيسة سيدة الانتقال، حيث سجى الى حين موعد مراسم الدفن غدا .

سياسيا انشغال بملفي ترسيم الحدود جنوبا، وبالموازنة.

فمساعد وزير الخارجية الاميركية ديفيد ساترفيلد، سمع من الرؤساء الثلاثة تمسك لبنان بسيادته برا وبحرا وجوا ودعوة الى الولايات المتحدة الاميركية، للمساهمة في تحقيق هذا الهدف.

اما مجلس الوزراء فسيعود الى عقد جلسة جديدة يوم الجمعة، بعد ان امتد النقاش في جلسته الثانية عشرة اليوم، لاكثر من ست ساعات، على ان يقدم وزير المالية خلالها، التقرير النهائي لارقام ?الموازنة انطلاقا من التخفيضات التي اجريت فيما سجلت بعض الالتباسات التي رافقت بعض التصريحات الوزارية بشأن ما تم انجازه.



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مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ال بي سي"

رحل البطريرك مار نصرالله بطرس صفير حزينا، لم يكن ينقص صليب الحرب الذي حمله سنين طويلة، حاول خلالها حماية رعيته، كل رعيته، وابناء وطنه، كل وطنه، سوى ثقل لحظات مشواره الاخير بيننا، ونحن متشرذمون ضائعون، نكاد نفقد بلدا لا نستحقه.

لحظة وداع البطريرك صفير، اثبتت اننا لم نتعلم منه شيئا، لم نتعلم منه ان نحب جميع الناس حتى اعداءنا، لان المسيح علمنا، يقول البطريرك صفير، انْ نحب جميع الناس، ولم نتعلم منه ان نتوحد على حب لبنان، قبل كل شيء آخر.

لم ننحن اليوم امام تقشف البطريرك صفير وتواضعه وصلابته المحقة، اخذتنا المظاهر والشعارات والسياسات الصغيرة، ونسينا اننا نودع كبيرا من بلادنا، بطريرك الاستقلال الثاني، بطريرك كل لبنان، وخط الامان الذي اعترفت به كل الطوائف، حتى ولو بحذر، لأن البطريرك صفير لم يساوم يوما على الحق، والاستقلال والسيادة والقرار الحر، كما لم يتخل ولو للحظة عن مقولته الشهيرة: لبنان لا يدرك غاياته الا بتضامن جميع ابنائه، وهذا ما يريده كل اللبنانيين.

قال البطريرك صفير يوما، إن من تقاتلوا قيل لهم ان يتقاتلوا ففعلوا، وكانوا بين ايدي سواهم من الناس، ظنوا انهم سينتصرون، ويسيطرون ولكننا خسرنا جميعا، وفي آخر حديث له، توجه البطريرك صفير الى المسيحيين يقول: "حافظوا على وطنكم لبنانْ قبل كل شيء آخر وابقوا موحدين".

"لقد قلنا ما قلناه"، هذا كان كلام البطريرك صفير، فهل من يسمع صداه؟



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مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون الجديد"

قدمت السياسة انحناءة لموكب التشييع.. فمر مار نصرالله بطرس صفير مسجى من بين الأحداث وأرقام الموازنة، وزيارة ساترفيلد الراسية على شواطىء نفط وغاز، وعلى شمعته المئة أطفأ صفير قرنا من زمن، سيوارى غدا بما يختزنه من مراحل ومواقف أرست بنيان الكنيسة السياسية، ومجد التشييع أعطي للكاردينال صفير.

من رعية اصطفت مودعة على جنبات الطرق.. إلى الحجيج السياسي والشعبي لإلقاء النظرة الأخيرة في بكركي وصولا إلى نعش، ألق الموت ورسم على النهايات رحيلا من أرز الرب وخشب زيتون وادي قادشيا وصلابة صخور بكركيوبحراسة آل الخازن تبعا لتقليد، ضارب في التاريخ تلا صفير العظة الصامتة ومشى على نبض مواقف انزرعت في وجدان رعيتهن وإن كان بعضها وضع يوما في خانة الاصطفاف السياسي لكنيسة جامعة، وغدا تتوافد الرعية إلى جناز غير مسبوق يخلد كاردينالا عاصر لبنان في حربه وسلمه وعانى حتى من بعض رعيتهن.

ومنها من سيحتشد لوداعه في اليوم الاخير وغدا يوم وطني في كل الوطن لكن موارنة لبنان سيعتبرون المناسبة معدل قياس لوحدة المشاركة إذ بدأت الدعوات الى الحشد بين تيار وقوات ولأن مجد لبنان اعطي له.. فتعلن السياسة تنسكها عن المتابعة في خميس الكارينال على أن تستأنف حركة الملاحة الحكومية يوم الجمعة لاستكمال مناقشة بنود الموازنة وقد انفضت جلسة اليوم على ضياع في القرارات والاتهامات وأرقام التخفيضات.. فيعلن وزير الإعلام جمال الجراح شيئا ليظهر نقيضه على لسان وزراء آخرين أقر التدبير رقم ثلاثة بالنسبة الى الجراح ولم يقر عند وزير الدفاع الياس أبو صعب.. يسرب أن الرئيس الحريري استاء من وزير الدفاع فألغى جلسة المساء ثم يجري أبو صعب محاكاة ميدانية مع الحريري عبر الهاتف لإثبات العكس والدولة الضائعة في موازنتها وغير المتفقة على رقم..

ثبتت موقفها واحدا موحدا تجاه الزائر الاميركي ديفيد ساترفيلد القادم على متن زورق تفاوض إسرائيلي منقبا عن الحدود البحرية والبرية ووجد مساعد وزير الخارجية الاميركية أنه يستمع الى الكلام نفسه من الرؤساء الثلاثة ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري معطوفين على الرئيس الرابع جبران باسيل موقف صلب ولا يحيد للرباعية اللبنانية التي فرضت تفاوضا متوازنا على كبير الدبلوماسيين الاميركيين وساترفيلد بالأمس.. غيره اليوم, إذ إنه في جولاته السابقة هدد وأبلغ واستثنى رئيس الجمهورية من لقاءاته ووتر البلاد على طريقة الفرض لكنه لمس أن لبنان لن يمتثل للشروط الإسرائيلية الاميركية في النفط والغاز.. فاختار دور الوسيط بعدما درس الاخطار مع تل أبيب ولا بد أنه خلال الدرس.. تراءى لإسرائيل وساترفيلد معا صواريخ حسن نصرالله وهي تلوح في أفق المنصات الإسرائيلية للتنقيب عن الغاز في بحر فلسطين.. فنظروا تقديريا الى عرض البحر.