مطر ترأس صلاة وضع البخور لراحة نفس البطريرك صفير في كابيلا سيدة الحنان في مستشفى أوتيل ديو

A + A -

ترأس رئيس أساقفة بيروت المطران بولس مطر، صلاة وضع البخور في كابيلا سيدة الحنان في مستشفى أوتيل ديو، محاطا بكهنته وأبناء أبرشيته، تلامذة الحكمة ومؤمنين، لراحة نفس البطريرك الماروني مار نصرالله بطرس صفير. كما شارك فيها أيضا المطران يوحنا رفيق الورشا والرهبان والراهبات.

وألقى المطران مطر كلمة جاء فيها: "في وداع سيدنا وبطريركنا الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير، نصلي ليجازيه الله مجازاة الرعاة الصالحين والرؤساء الكبار المحبين لربهم ولوطنهم في أخداره السماوية إلى الأبد، وليعطي كنيستنا المناعة والقوة ومحبة المسيح على الدوام لتكون شاهدة للحقيقة والمحبة والسلام في لبنان والمنطقة والعالم أجمع".