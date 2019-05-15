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جو إيجابي تميّزت به جلسة مجلس الوزراء

15
MAY
2019
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مقدمة نشرة أخبار الـotv:

الخميس 16 أيار 2019 آخر أيام البطريرك الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير على هذه الأرض، التي يغادرها إلى السماء في جوٍّ عابق بالرجاء بالقيامة، كما للإنسان... كذلك للوطن.

وفي هذا السياق، دعا التيار الوطني الحر اللبنانيين الى أوسع مشاركة في مراسم الدفن، متمنياً الاكتفاء برفع الإعلام اللبنانية، في وقت أثار رفع أعلام حزبية اليوم علامات استفهام حول الغاية من الإمعان في مخالفة التعليمات الواضحة لبكركي.

وفي وقت يرتقب زحف بشري لوداع رأس الكنيسة المارونية الراحل غداً، على أن يتقدمه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيسا المجلس النيابي والحكومة نبيه بري وسعد الحريري، يحضر إلى لبنان وزير أوروبا والشؤون الخارجية في الحكومة الفرنسية جان إيف لودريان لتمثيل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في الجنازة... في وقت لا يزال الجانب الفرنسي، ومعه سائر المعنيين بتطبيق مقررات مؤتمر سيدر، في حال ترقب لما ستتوصل إليه الحكومة في ملف الموازنة، ليبنى على الشيء مقتضاه.

وفي هذا الإطار، تشير معلومات الـ OTV إلى أن جلسة مجلس الوزراء اليوم تميزت بجو إيجابي في المناقشة، حيث طلب رئيس الحكومة سعد الحريري توزيع مقترحات الوزير جبران باسيل على الوزراء، وبدأت مناقشتُها بنداً بنداً، على أن تستكمل في الجلسة المقبلة، مع الاشارة الى ان باسيل تقدم باقتراح يحصر مخصصات النواب السابقين بسنة لكل نائب، عن كل دورة، مصراً على رفض زيادة موازنة أي وزارة، ومشدّداً على ان التخفيض يجب أن يشمل كل الإدارات العامة.

وفي غضون ذلك، لفتت جولة مساعد وزير الخارجية الاميركية دايفيد ساترفيلد على المسؤولين اللبنانيين، وبينها زيارتان لوزارة الخارجية، علماً أن معلومات الـ OTV تؤكد ان الجو ايجابي جداً، فاللقاءات التي ركزت على ملف ترسيم الحدود البرية والبحرية شهدت تطابقاً في وجهات النظر في كثير من النواحي، علماً ان باسيل قدم عدداً من المخارج لتلافي عرقلة الحلول، بما يحفظ للدولة كامل حقوقها، على طريق التوصل الى حل نهائي للحدود يفتح الباب امام استثمار لبنان لحقول الطاقة التي يملكها

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