دعوة إلى إقفال كل مؤسسات القطاع الخاص غداً

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دعا رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير محمد شقير في بيان، "كل مؤسسات القطاع الخاص في لبنان الى الاقفال يوم غد الخميس حدادا على البطريرك مار نصر الله بطرس صفير"، وقال: "فليكن يوم جنازة البطريرك صفير يوم وفاء ومحبة لهذا الرجل الوطني الكبير الذي أحب بلده حتى الرمق الأخير وعمل طيلة حياته وعلى طريقته المعهودة على ترسيخ الوحدة الوطنية والعيش المشترك وارساء السلام والحفاظ على سيادة لبنان واستقلاله".

أضاف: "اليوم الحزن كبير، ويلف كل الوطن على رحيل البطريرك صفير، لكن أعماله وانجازاته ومواقفه الوطنية وذكراه العطرة ستبقى خالدة في وجدان اللبنانيين وضميرهم".

وختم معزيا "البطريرك مار بشاره بطرس الراعي والكنيسة المارونية وعائلته وجميع اللبنانيين".