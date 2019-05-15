التيار الوطني الحرّ ينعي البطريرك صفير ويدعو لأكبر مشاركة في مراسم الدفن

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صدر عن التيار الوطني الحر البيان الآتي :

‏مع وداع المثلث الرحمات البطريرك مار نصرالله بطرس صفير‏ يودّع لبنان قائداً روحيّاً و زمنيا كبيراً ‏طبع مرحلة هامة من تاريخ الوطن.



‏لقد كانت لغبطته مواقف وطنية نابعة من تمسكه باستقلال لبنان وقراره الحر ساهمت باستنهاض اللبنانيين وجمع كلمتهم في الظروف الصعبة.



‏إن التيار الوطني الحر الذي ينعي البطريرك الراحل يعزّي جميع اللبنانيين و بخاصة أبناء الطائفة المارورنية في لبنان والعالم ويعاهد البطريركية المارونية على البقاء الى جانبها في دفاعها عن لبنان السيد الحر والمتنوع.



ويدعو التيار الى اوسع مشاركة في مراسم الدفن متمنياً على الجميع الاكتفاء بحمل الإعلام اللبنانية