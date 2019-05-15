مخزومي التقى السفيرة السويسرية وأكد على أهمية العمل على جذب الاستثمارات إلى لبنان

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التقى رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي في مكتبه في وسط بيروت السفيرة السويسرية مونيكا سشموتز كيرغوز.

إثر اللقاء، قال مخزومي إنه أكد أمام كيرغوز على أهمية العمل على تعزيز علاقات لبنان مع سويسرا، خصوصاً لجهة الجانب الاقتصادي وتحسين الميزان التجاري، وكذلك على صعيد جذب الاستثمارات إلى لبنان. من جهة أخرى جدد التأكيد على ضرورة دعم سويسرا ودول الاتحاد الأوروبي والوقوف إلى جانب لبنان خصوصاً في مسألة النازحين. وقال إن الأزمة الحالية على مستوى الموازنة متصلة نوعاً ما بالأعباء التي يتحملها لبنان من جراء أزمة النازحين.