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الرئيس عون اكد لرابطة قدماء القوى المسلحة حرصه الشديد على حقوق العسكريين بالخدمة الفعلية والمتقاعدين وعائلاتهم في كافة الاسلاك الامنية

15
MAY
2019
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شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم سلسلة لقاءات تناولت مواضيع عدة فيما تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المداولات المتصلة بمشروع موازنة العام 2019.
 
سفير المملكة العربية السعودية
دبلوماسياً، استقبل الرئيس عون سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري الذي نقل اليه تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، بوفاة المثلث الرحمة البطريرك الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير. وقال السفير بخاري بعد الزيارة انه اكد باسم القيادة السعودية على اهمية قامة البطريرك صفير "كأحد اهم ركائز السلام والعيش المشترك في لبنان والعالم، كما تمنيت لفخامة الرئيس موفور الصحة والسداد وللبنان الشقيق المزيد من المنعة والاستقرار".
 
واوضح السفير بخاري ان القيادة السعودية كلفته تمثيل المملكة العربية السعودية في المأتم الذي يقام للراحل الكبير غداً في بكركي.
يذكر انه كان قد تم تنكيس العلم اللبناني على سارية القصر الجمهوري، حداداً على رحيل البطريرك صفير.
 
وفد رابطة قدماء القوى المسلحة
واستقبل رئيس الجمهورية وفد رابطة قدماء القوى المسلحة برئاسة اللواء عثمان عثمان، وعضوية اللواء شوقي المصري، واللواء ميشال منسى، والعميد حافظ شحادة، والعميد انطوان نجيم، وعرض معهم مسألة التعويضات الخاصة بالعسكريين المتقاعدين من مختلف الاسلاك العسكرية والامنية، في ضوء المداولات الجارية في مجلس الوزراء لمشروع موازنة 2019.
 
وبعد اللقاء، تحدث اللواء عثمان فقال:
" تشرفنا بزيارة فخامة الرئيس وعرضنا له واقع المعاشات والتعويضات للعسكريين، وتحديدا المتقاعدين منهم وما يدور حول الحسومات التي ستطالهم في مشروع الموازنة. وشددنا على مسألة رسم 3% للطبابة لأن ذلك لا يجوز مطلقا بالنسبة للعسكريين. 
 
وقد اكد فخامة الرئيس حرصه الشديد على حقوق العسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين وعائلاتهم في كافة الاسلاك الامنية، واعدا ببذل قصارى جهده للحفاظ على هذه الحقوق".
 
المايسترو عبد الحليم كركلا وفرقته
واستقبل الرئيس عون المايسترو عبد الحليم كركلا ووفد فرقة "مسرح كركلا"، الذين وضعوه في صورة العروض الفنية التي تقيمها الفرقة  في الولايات المتحدة الاميركية في الاول من حزيران المقبل  ضمن مهرجان SPOLETO في كارولينا الجنوبية، ومهرجانات WOLF TRAP في واشنطن بهدف نشر رسالة  لبنان الحضارية والثقافية.
 
في مستهل اللقاء، القى الفنان كركلا  كلمة توجه فيها الى الرئيس عون بالقول:  "عرفناك القائد ورمز الشجاعة والعزم والقرار، وقد حميت الشعب والوطن برؤيتك وحكمتك وصلابة مواقفك التاريخية. وسرك انك محصن بحب لبنان الذي حرصت على استقراره ولا تزال تعمل على حمايته"، لافتا الى انه كلما اشتدت الازمات على لبنان، سيظل مسرح كركلا سفيرا متجولا للحضارة اللبنانية حول العالم، للتأكيد على  ان هذا البلد لا يغرق ولا يموت، واعدا ان المسرح سيبقى في عهد الرئيس عون اقوى من اي وقت مضى لاكمال رسالته  ورفع راية لبنان في المحافل الدولية.
 
الرئيس عون
ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد الذي وعند "كل لقاء به تستفيض المشاعر الوطنية الممزوجة بالمحبة". وتوجه الى اعضاء الفرقة بالقول: "انكم لا تشكلون سفراء لبنان الى الخارج فحسب بل تأتون بالخارج الى لبنان، وبزيارتكم الى الولايات المتحدة الاميركية تحملون وجه لبنان الثقافي"، معتبرا ان عمل الفرقة الدؤوب جعلها في مراتب متقدمة الامر الذي لم يكن ليتحقق لولا تحلي اعضائها بالصبر والعصامية والارادة والعمل المتواصل والابتعاد عن الخوف واليأس".
 
واشار رئيس الجمهورية الى انه واكب عمل الفرقة على مدى سنوات ويكن  لها الكثير من المحبة والتقدير، داعيا اياها لاكمال رسالتها الفنية التي تحمل الفرح والحب  وتشكل رابطا قويا بين الانسان واخيه، كما دعاها الى تسويق تاريخ لبنان الذي تعود جذوره الى العهود الارامية وحضارته التي هي عصارة حضارات المنطقة  السابقة. 
 
واعاد الرئيس عون التأكيد على اهمية لبنان الذي ورغم صغر مساحته يتمتع بانتشار ابنائه الواسع في كل بقاع الارض كما يتمتع بجمال طبيعي "نسعى الى المحافظة عليه من خلال تعميم ثقافة المحافظة على البيئة فيه وارضه الطيبة".
 
 
 
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