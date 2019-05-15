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رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود من بعبدا: الليرة متينة ومحمية والوضع النقدي مستقر

15
MAY
2019
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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، رئيس لجنة الرقابة على المصارف السيد سمير حمود، وعرض معه الوضعين المالي والنقدي في البلاد.

وبعد اللقاء قال حمود: " ان ما اعلنه رئيس الجمهورية في الافطار الرمضاني امس يؤكد على متانة الليرة اللبنانية وحمايتها، وقد اكدت لفخامته استقرار الوضع النقدي ولا ادنى شك في ذلك. لكن الهاجس يبقى في تفعيل الاقتصاد والامل كبير في ان يكون الموسم السياحي المقبل موسما واعدا نبني عليه، اضافة الى اطلاق عمليات التنقيب عن النفط والغاز".

واضاف : " اننا مستمرون في العمل حفاظا على سمعة لبنان ومنعة اقتصاده، وبذلك تعود الاموال مجددا ونكسب ثقة المجتمع الدولي وبيوت المال الدولية والمراسلين، وبذلك يكون القطاع المصرفي بعافية ويساهم في ازدهار البلاد".

 

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